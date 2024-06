Pedro Sánchez acusa al juez Juan Carlos Peinado de interferir en la campaña electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de publicar este martes una nueva carta a la ciudadanía, a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter), con motivo de la reciente citación de su mujer, Begoña Gómez, a declarar como investigada en la trama judicial por el presunto tráfico de influencias. Sánchez acusa directamente en sus letras al juez, Juan Carlos Peinado, de interferir en la campaña electoral de las elecciones europeas del 9 de junio al llamar a declarar a su mujer el día 5 de este mismo mes.

"Esta decisión se anuncia cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño", escribió. Al mismo tiempo, explicó que habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones judiciales que puedan interferir en el desarrollo de las campañas electorales y, por tanto, influir en el voto. "Resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones", remarcó.

"Estos próximos días, ustedes serán testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno", escribió, apelando a los "tabloides nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar la desinformación (...) todo mentira".

En la misiva también acusa tanto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), y al presidente de Vox, Santiago Abascal, de "usar todos los medios a su alcance" con el fin "de quebrarme en el plano político".

Sáchez fue muy claro en sus palabras: "Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria (...) el ritmo de la máquina del fango no iba a parar, sino a acelerarse". Reiteró que, dado que presuntamente se trata de interferir en el resultado electoral, "encuentren la respuesta que se merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes".

Esta es la segunda carta que escribe el presidente del Gobierno a los ciudadanos. En la anterior misiva, que publicó el 24 de abril y que, como esta, carece de membrete oficial y la firma de su puño y letra, aseguraba que necesitaba cinco días para pensar sobre "la maniobra" de la derecha y la ultraderecha contra su esposa que le llevó a plantearse, incluso, la dimisión.

En esta nueva carta, Pedro Sánchez asegura que su decisión de continuar al frente de la presidencia del Gobierno "es más firme que nunca". Reiteró que tanto él como su mujer están "absolutamente tranquilos" ya que "no hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes", dijo.

"Sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen por ser mi pareja", sentenció.

El presidente quiso también mandar un mensaje en clave electoral, en el que asegura que su objetivo está en el crecimiento económico y la creación de empleo "como hoy acabamos de conocer", dio apelando a los recientes datos de paro conocidos en los que se alcanzaron las 21.321.794 personas afiliadas, registrando un nuevo récord.

Al mismo tiempo, volvió a apelar al "fango" mediático, asegurando que busca "regenerar la vida democrática, reivindicando el juego limpio por encima del fango que algunos pretenden esparcir", dijo dirigiéndose claramente a los líderes del PP y Vox.

El jefe del Ejecutivo aseveró que estamos "ante un gran bulo, uno más" y en lo que respecta a su persona, aseguró que "no me quebrarán".

Concluyó la carta asegurando que todavía "quedan más años de Gobierno, de progreso y de avances".