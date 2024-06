Quién es Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México: científica de origen judío e ideología de izquierda

La candidata oficialista a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este lunes que será "la primera mujer presidenta de México" tras las elecciones celebradas el domingo. La representante del partido Morena ha ganado los comicios mexicanos tras obtener más del 58% de los votos, según datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE). De esta forma, la política y científica de izquierdas, y de origen judío, continua el camino marcado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Me convertiré en la primera mujer presidenta de México", ha dicho, antes de resaltar que será la primera "en 200 años de la República". "Como he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres y nuestras hijas", ha dicho en una comparecencia ante sus seguidores retransmitida por su cuenta en la red social X y recogida por Europa Press.

Por primera vez en 200 años de la República, habrá una mujer presidenta y será transformadora. Gracias a todas y todos los mexicanos. Hoy demostramos con nuestro voto que somos un pueblo democrático. Les invito a seguir la transmisión.#EnVivo https://t.co/kjKUkFOQnf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 3, 2024

En la jornada electoral, Sheinbaum ha recabado entre el 58,3 y el 60,7% de los apoyos, mientras que Xóchitl Gálvez ha obtenido entre el 26,6 y el 28,6% de las papeletas. En tercer lugar, figura Jorge Álvarez Máynez, con entre el 9,9 y el 10,8% de los respaldos.

De esta forma, Sheinbaum hereda el legado y ensalza la figura de AMLO en una apuesta por "caminar en paz y armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero".

En esta línea, en el año 2000 y hasta el 2006, durante el gobierno en Ciudad de México de López Obrador, Sheimbaum trabajó como funcionaria pública y desempeñó el puesto de secretaria de Medio Ambiente. Desde entonces, la relación entre Sheinbaum y López Obrador ha sido estrecha, tanto que, en 2018, como su sucesora (primera mujer en lograrlo) en la capital continuó y reafirmó los programas y proyectos de López Obrador en cuanto a política social, según relata CNN.

Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en Ciudad de México Distrito Federal (CMDF). Forma parte de una familia de origen judío y con tradición de militancia comunista. Es licenciada en física y tiene un doctorado en Ingeniería en Energía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una larga trayectoria académica por la cual recibió varios reconocimientos. Además, durante cuatro años realizó trabajos de investigación para su doctorado en el Lawrence Berkeley Laboratory de California en Estados Unidos.

Según información recabada por CNN, tiene dos hijos y un nieto. Su pareja es Jesús María Tarriba, a quien conoció en la universidad cuando ambos estudiaban Física, y quien actualmente es especialista en riesgos financieros del Banco de México.

En 2023, luego de 4 años en el poder, decidió dejar su cargo en la capital mexicana para presentarse a la candidatura presidencial con el partido Morena, del que es fundadora, y suceder así a su compañero de partido AMLO.

En función de su campaña en Morena, Sheinbaum es denominada coordinadora de Defensa de la Transformación, cuya misión, como indica en su perfil de Linkedin, es defender y promover los valores de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, eje central de la política de AMLO.

El plan Sheinbaum con EEUU y las empresas

El proyecto presidencial de Sheinbaum está basado en 100 puntos que se encuentran dentro de 5 propuestas clave: seguridad estrategia, educación gratuita y científica, economía con orientación social del gasto y aumento del salario mínimo, regulación del uso de agua y transición energética.

Respecto a los temas históricos de migración entre Estados Unidos y México, la científica apuesta en seguir insistiendo con los países de Norteamérica para tener una migración legal. "Esa va a ser y va a seguir siendo nuestra posición, que es cooperación para el desarrollo. Que haya un apoyo a México, pero principalmente a Centroamérica y a otros países en donde hay migración para llegar a Estados Unidos", dijo la candidata que fue respaldada por el presidente AMLO.

En cuanto al ámbito de la economía entre EEUU y México, Sheinbaum destacó el tema del 'nearshoring' o la relocalización de empresas. Aseguró que se debe aprovechar para ir más allá de ser un lugar de maquila y lograr que se creen cadenas de valor que generen mayores beneficios, sentencia el medio.