México baraja un tributo a la banca e interfiere en la opa de BBVA a Sabadell

México puede colarse de forma indirecta enla oferta de compra lanzada por BBVA sobre Sabadell. El país estaría estudiando fórmulas para aumentar los ingresos fiscales y mejorar las maltrechas finanzas públicas con cargo a la banca, aprovechando sus beneficios récords. Entre las opciones discutidas figuraría restringir las deducciones fiscales o, incluso, imponer unimpuesto a las ganancias extraordinarias al estilo del aprobado en España, aunque la creación de esta última figura implicaría un cambio en la normativa poco probable en estos momentos, según publicó hoy Financial Times.

El sector bancario de México está dominado por extranjeros con BBVA, como líder del mercado; Santander y Sabadell, Banorte o Banamex del grupo estadounidense Citi. El grupo vasco obtuvo, de hecho, casi la mitad de sus ganancias en el mercado azteca el pasado año y Santander un 13% de sus ingresos totales.

La mayor fiscalidad "complicaría" la opa de BBVA sobre Sabadell, al reducir sus ganancias y si afecta a su cotización ya que la oferta la ha formulado vía canje de títulos (una acción propia por cada 4,83 del catalán), según declaraciones del analista de Alantra Equities, Francisco Riquel, recogidas por Financial Times.

Las medidas instrumentadas por el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador han llevado el déficit fiscal del país a sus mayores cotas desde la década de los ochenta. Previsiblemente será tarea a encarar por Claudia Sheinbaum, próxima a López Obrador y favorita en las elecciones presidenciales de junio, si sale victoriosa. Sus declaraciones al respecto han sido ambivalentes.

En entrevista con FT, Sheinbaum no descartó aumentar los impuestos, pero dijo que cualquier cambio debería esperar hasta que su equipo tomara el poder y examinara los libros más de cerca. En la Convención Bancaria celebrada hace unos días en el país descartaba poco después una reforma fiscal: "En este momento no tengo pensado hacer una reforma fiscal y habría que trabajarlo en todo caso. Como dije, antes de generar una reforma fiscal, o aumentar impuestos, tendríamos que platicarlo con los empresarios para que no haya grandes problemas", dijo.

Sobre este extremo, fuentes empresariales apuestan, precisamente, por lo contrario, por garantizar una banca fuerte que ayude al crecimiento de la economía. La penetración bancaria en términos de deuda o crédito sobre PIB resulta muy inferior incluso a la media de los mercados emergentes, ya que es la mitad de Brasil, un tercio de Chile o la sexta parte de, por ejemplo, EEUU.

Entre las fórmulas que analizarían para elevar la recaudación de la banca la más sencilla de aplicar sería limitando algunas deducciones como la capacidad para compensar las contribuciones al sistema de seguro de depósitos de México con impuestos.

Según el diario, la recaudación tributaria del país es la más baja de la OCDE, con importes equivalentes al 16,9% del PIB en 2022 frente al 34% medio del conjunto de países.