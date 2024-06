Claudia Sheinbaum se convierte en la primera presidenta de la historia de México y sucederá a López Obrador

Claudia Sheinbaum, candidata oficialista del partido Morena, ha ganado las elecciones presidenciales de México obteniendo entre el 58,3% y el 60,7% de los votos e imponiéndose a Xóchitl Gálvez de forma contundente, dado que la opositora solo ha conseguido entre el 26,6% y el 28,6% de los apoyos.

De esta forma, Sheinbaum confirma las expectativas generadas por los sondeos y heredará el legado de Andrés Manuel López Obrador tras casi seis años de mandato.

Guadalupe Taddei, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), órgano encargado del conteo, ha informado en una rueda de prensa de que, con el 74,3% de los votos escrutados, Sheinbaum sería la candidata ganadora, muy por encima de Gálvez, que se arrogó la victoria en los comicios y ha pedido a López Obrador que "respete el voto de los mexicanos".

Los datos aportados por Taddei informan de una participación de entre el 60 y el 61,5% de los votos en unas elecciones en las que más de 99 millones de mexicanos estaban llamados a votar y marcadas por la violencia de las semanas previas.

Sheinbaum ha comparecido como ganadora de las elecciones y ha desvelado que sus rivales le han telefoneado para reconocer su derrota tras la publicación del conteo del Instituto Nacional Electoral.

"Me convertiré en la primera presidenta de México"

"Me convertiré en la primera mujer presidenta de México", ha dicho, antes de resaltar que será la primera "en 200 años de la República". "Como he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres y nuestras hijas", ha aseverado.

Así, ha dado las gracias a sus rivales por "sus llamadas" para reconocer su victoria y ha recordado que "de acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el INE, la diferencia para la Presidencia de la República es de más de 30 puntos". "Es importante dar a conocer que, aún considerando el rango más bajo que fue dado a conocer (...), hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores", ha destacado Sheinbaum.

"Quiero agradecer a millones de mexicanas y mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad, pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación", ha destacado.

