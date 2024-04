La sorprendente raza de perro más agresiva del mundo

A la hora de tener un perro hay que considerar varios aspectos, uno de ellos es el carácter de la raza para saber cómo afrontar sus interacciones con las personas y con los demás canes tanto fuera como dentro de casa.

El nivel de agresividad del perro es una preocupación para los dueños. A la mayoría se le viene a la cabeza las mismas razas cuando piensa en un perro peligroso, los clasificados como PPP (perros potencialmente peligrosos) en España que necesitan un permiso especial para tenerlos. Los rottweiler, dóberman, pitbull, american stanford o dogo argentino son algunas de las razas que popularmente se ha visto como un peligro.

La agresividad y la personalidad no es el aspecto que determina que un perro sea considerado PPP, lo determina su mordida, su potencia y demás características físicas. Por lo que el carácter del perro depende muchas veces de la educación que ha recibido. Esto es algo que defiende los dueños de los perros PPP, alegando que con entrenamiento pueden tener un gran comportamiento.

Un estudio revela cuál es la raza de perro más agresiva

Puede darse el caso de que una raza que parece inofensiva a la vista, pueda ser más agresiva. Un claro ejemplo lo aporta un estudio elaborado por expertos del Colegio Real de Veterinaria de Londres. Allí investigaron la agresividad de los distintos tipos de perros, según un artículo 'The Telegraph'.

La raza más peligrosa no pertenece a PPP, sino al cocker spaniel inglés. De este perro que parece adorable y de apenas 15 kilos de media, se analizó 10.000 ejemplares de esta raza y se descubrió que su agresividad era superior a otras. En el 4% de estos se mostraron signos de agresividad.

Lo más curioso es que este porcentaje aumentaba en los cocker de esta raza con el color de pelaje dorado, llegando al 12,08% de probabilidad, presentando mayores episodios de agresividad. Superando el 7,46% del rottweiler. En el caso del color de pelo, los que tienen mezcla de colores, el nivel de agresividad llegaba a 3,7%, los cockers spaniel rojos tenían un 6,5%, los de pelaje negro 6,3% y los marrones 4,3%.

En el estudio también se llegó a la conclusión de que los machos presentaban más posibilidades de ser agresivos con un 4,85% frente al 2,87% de las hembras. Con esta investigación no están incitando a que no se compren o adopten coquers pero es recomendable tenerlo en cuenta a la hora de elegir su color, aprender a educarlo bien y saber controlarlo. Además, no todos presentan episodiso de agresividad.