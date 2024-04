Carlos Herrera confirma que se presenta a las elecciones para presidir la RFEF

El periodista Carlos Herrera ha afirmado que se presentará como candidato para presidir la Federación Española de Fútbol (RFEF) de cara a las próximas elecciones del 6 de mayo. "Le he dado muchas vueltas, lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no la pena. La verdad, les tengo que confesar con el corazón en la mano que creo que sí", ha asegurado ante el micrófono de su programa, Herrera en Cope.

Herrera, quien ha estado meses deslizando la idea, ha confirmado su intención a disputar el nuevo trono de la RFEF, motivado por los últimos escándalos económicos y extradeportivos que sacuden al ente del fútbol español. "Me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el futuro del fútbol español sea noticia por sus éxitos y no por los chanchullos", ha manifestado el presentador.

Junto con el anuncio, Herrera ha avanzado cuál sería, de salir electo, su primera medida nada más ocupar la presidencia. "Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno nada más llegar a la RFEF, que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes".

Proceso electoral

El anuncio de la candidatura que el propio Herrera ha realizado en antena se ha producido tan solo un día después de que el actual presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, anunciase la fecha para los comicios (6 de mayo), así como su renuncia al cargo, necesaria para activar el proceso electoral. Hasta entonces, Rafael del Amo, presidente de la federación territorial de Navarra y del Comité Nacional de Fútbol Femenino, estará al frente de ella.

De manera oficial, la convocatoria de elecciones se efectuará este viernes 5 de abril; de forma consecutiva, el 7 de abril se abrirá un plazo de cinco días naturales para la presentación de candidaturas; a continuación, se establecerán dos días para posibles recursos de las candidaturas ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y, una vez queden resueltos estos, serán definitivas.

Como requisito, cada candidatura debe contar con un mínimo de 21 avales de los miembros de la Asamblea General. Algo que, como el resto de posibles candidatos, necesita Herrera. "Yo le pido a los asambleístas sus avales. Su confianza. En la seguridad de que no les defraudaré", ha transmitido el locutor durante su programa.

Una vez concluyan esas elecciones, se iniciará un segundo proceso que debe celebrarse antes de que acabe el año para escoger la nueva Asamblea General, la cual deberá votar a un nuevo presidente para los próximos cuatro años. De esta forma, se pondrá punto y final al mandato de Luis Rubiales, quien fue reelegido en 2020.