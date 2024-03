El fichaje de la mujer de Sánchez duplicó las donaciones en la fundación del Instituto de Empresa

El fichaje de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitió a la Fundación del Instituto de Empresa disparar sus ingresos por patrocinios y donaciones. La Fundación IE fichó a Gómez en agosto de 2018 para que dirigiera el Africa Center, una institución de apoyo a las empresas africanas y que forma parte de la organización.

Ese año, la Fundación logró unos ingresos por donaciones empresariales de 1,72 millones, que se elevaron en 2019, en el primer ejercicio completo con Begoña Gómez trabajando para la institución, hasta 1,9 millones. Al año siguiente, a pesar de la pandemia causada por el Covid-19, la cifra se duplicó, hasta 3,87 millones. En 2021 fueron otros 3,31 millones y en 2022, tras la salida ya de Gómez en el mes de junio, la cifra se redujo por primera vez en cuatro años, hasta 3,13 millones de euros.

La Fundación agradece en su informe anual de 2022 el "apoyo de los más de 5.800 donantes". Aunque se nombra a los mismos a título individual, en las cuentas no se menciona, sin embargo, a ninguna empresa ni se especifica la cuantía que ha otorgado cada uno de ellos. El IE confirma además que, tal y como había apuntado Air Europa, solo hay un pago por parte de la aerolínea y es de 1.716 euros por dos billetes de avión a Londres para un evento.

Acuerdos con Air Europa

Tal y como dice también Air Europa, la Fundación IE reconoce que Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, la propietaria de la aerolínea, pactó con Begoña Gómez la puesta en marcha de varias iniciativas, que finalmente quedaron paralizadas como consecuencia del coronavirus, por lo que no hubo ningún pago más. Entre otras cosas, se había firmado, por ejemplo, un plan de impulso a las startups africanas por 45.000 euros. Otro de los proyectos que se presentó a Begoña Gómez fue Hola Pueblos, que consistía en la compra de pueblos abandonados de la España vaciada para su transformación en resorts turísticos. Sin embargo, fue rechazado. "No hubo ningún otro patrocinio, no se pagó nada más", aseguran desde Air Europa, negando así cualquier relación con la ayuda recibida por la Sepi de más de 400 millones.

Más allá en cualquier caso de las donaciones empresariales, la Fundación IE ha conseguido también incrementar de forma significativa las aportaciones realizadas por alumnos, antiguos alumnos, familiares y empleados.

Los ingresos totales también se han elevado a raíz de la presencia de Begoña Gómez en la Fundación. Entre 2019 y 2022, la cifra de negocio ha pasado de 6,05 millones de euros hasta los 9,5 millones, lo que supone un incremento del 57%. No obstante, no simbolizan una cifra récord, pues esta se alcanzó un año antes, en 2021, cuando la Fundación cerró el ejercicio con 9,93 millones de cifra de negocio.

Del conjunto de la facturación de 2022, 6,1 millones de euros –la cifra más elevada desde el fichaje de Begoña Gómez por la organización–, el 64%, vino precisamente de los alumnos y trabajadores, mientras que la aportación de las empresas fue de 3,13 millones, un tercio del total. Además, según las memorias de la Fundación, hubo algo más de 270.000 euros derivados de ingresos financieros. Sin embargo, en este caso, la cuantía se redujo un 9% en comparación con la cifra de 2019, cuando fue de 300.000 euros.

Africa Center

La Fundación explica que "invierte millones de euros cada año en programas de becas, generación de conocimiento e iniciativas de desarrollo cultural", y agrega que "todo esto es posible gracias a la generosidad de los estudiantes, antiguos alumnos, familias, profesionales y socios corporativos e institucionales de IE". En la página web del Africa Center se aprecia que el objetivo de esta organización es "revolucionar la forma en que la próxima generación de ejecutivos mundiales entiende la innovación africana, pasada y presente".

Entre los colaboradores del Africa Center, y que aparecen en su página de Internet, Ford Foundation, la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas y Wakalua –ahora en poder de Barceló–. En 2022, el centro se asoció con Ghana Enterprises Agency (GEA) para proporcionar formación a 26 altos cargos de la agencia, dentro del programa Balanced Leader.