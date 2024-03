Ramiro Grau: "Esto va más allá de Ábalos, hay alguien por encima de todo ellos"

"Esto va más allá de Ábalos. Hay alguien por encima de todos ellos. Esto es una red de corrupción que abarca a todo el PSOE; hay cinco organismos de primera categoría y todos socialistas que se están viendo implicados en el caso Koldo". Ramiro Grau, el abogado aragonés que destapó el escándalo por la presunta trama de comisiones en la venta de mascarillas a Administraciones Públicas durante la crisis sanitaria del coronavirus, se muestra contundente en una entrevista con elEconomista.es.

Su investigación viene de tiempo atrás, pues en plena pandemia ya escribió un artículo— Chanchullo del dinero público. Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja— explicando los negocios del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. "El 'pedido' se hizo por adjudicación directa, sin concurso alguno, y se destinó el material sanitario defectuoso a los empleados de tres organismos estatales", afirmaba ya en abril de 2020.

Grau mandó hasta seis escritos a Moncloa alertando sobre las presuntas irregularidades con los contratos otorgados a la trama en la pandemia y que estaban valorados en 54 millones de euros. Ante el silencio del Ejecutivo, el abogado sostiene que "en 2020, los políticos se apoderaron de la gestión administrativa y apartaron a los técnicos de los ministerios". "Al final se corta la cabeza a los de abajo, como ha ocurrido con Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado", que fue cesado el pasado martes por el Ministro de Transportes, Óscar Puente, por "pérdida de confianza".

"Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas no tiene vida económica, es una empresa fantasma sin actividad. Me pareció muy extraño que de un año para otro pasara de tener unos ingresos de cero euros a facturar 53 millones", mantiene Grau. De hecho, las últimas cuentas presentadas por la compañía son de 2021 y, según figura en el Registro Mercantil, la cifra de negocio cayó un 96,1% en solo un año, hasta los 2,1 millones en 2021.

Lo mismo le sucede a los beneficios que pasaron de 3,9 millones el año de la pandemia hasta los 276.552 euros un año después, lo que supone un descenso del 93%. "No me extraña que no haya presentadas más cuentas, no se pueden depositar, no hay actividad, han cumplido su objetivo y ya está. No me extrañaría nada que en un tiempo se acabe disolviendo porque ya está muy quemada. Al final, crear una sociedad no es complejo".

Y agrega que "la oficina ahora está vacía y no te atienden al teléfono. De vez en cuando se pasa una persona, supongo que parar mirar la correspondencia y poco más". El abogado reconoce que en Zaragoza, donde tiene la sede Soluciones, no se conocía a la empresa y puntualiza que "es sorprendente que la misma sociedad recibiera varias adjudicaciones a dedo por parte del Ministerio de Interior, de Transportes, Sanidad y después del Gobierno de Canarias y Baleares".

El contrato con Sanidad

Respecto al contrato entre Soluciones de Gestión y el ministerio de Sanidad, Grau alega que "Illa negó los contratos; pero es falso". De hecho, un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares de 2020 sobre la compra de mascarillas, demuestra que sí que hubo un contrato. En el mismo se refleja que "esta empresa (haciendo referencia a Soluciones de Gestión) ha contratado además con el Ministerio de Sanidad la compra de material sanitario valorado en 40,5 millones de euros".

Para el contrato con Sanidad, en concreto con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Soluciones de Gestión, formó una Unión Temporal de Trabajadores con Ferrovial Servicios. Sin embargo, la Guardia Civil asegura en uno de los informes que "no se tiene constancia de que la UTE Ferrovial-Soluciones haya suministrado material sanitario y/o equipos de protección a las entidades participantes". Ante esto, Grau dice que "es una unión empresarial muy extraña, ya que Soluciones solo le podía ofrecer sus relaciones con el Gobierno".

La persona que puso en contacto a Soluciones con Ferrovial para la creación de una empresa mixta que suministrara mascarillas a Sanidad fue el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, uno de los principales implicados en la red Koldo y la persona, además, que contrató a Air Europa para traer el producto desde China.

Canarias y Baleares

Siguiendo esta línea, "Canarias y Baleares también me negaron relación alguna con Soluciones de Gestión y Baleares incluso hizo un escrito, firmado por un organismo de salud, alegando que las mascarillas eran una maravilla", dice el abogado.

No obstante, lo que más llamó la atención a Grau no fue el contrato con Sanidad, sino el que se llevó a cabo con el Ministerio de Interior, encabezado por Marlaska. "El Ministerio firmó una adjudicación con Soluciones de Gestión para recibir un millón de mascarillas por cuatro euros cada una. Me sorprende que fueran tan caras y me lleva a pensar que parece que tenían comisiones fijas", comenta el abogado.