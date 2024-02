En esta jornada, el presidente de Gobierno Pedro Sánchez está de cumpleaños. El mandatario cumple 52 años o, estrictamente, 13. A diferencia del año pasado, hoy sí podrá celebrarlo porque es bisiesto y este febrero tiene 29 días. Un curioso caso, que acompaña al de otros 30.000 españoles que, metafóricamente, no siempre pueden celebrar el propio día de su nacimiento. Hoy, incluso, Google se ha sumado a la fiesta con su Doodle.

El mandatario tiene 13 años, si consideramos que solo ha habido 13 años bisiestos desde que nació un 29 de febrero de 1972. Su historia acompaña a la de aproximadamente otros 30.000 ciudadanos españoles que nacieron un 29 de febrero, el día que solo existe en el calendario cada cuatro años.

Esto de los años bisiestos tiene una explicación. Según explica National Geographic durante siglos, los humanos tuvieron dificultades para sincronizar los calendarios civiles, religiosos y agrícolas con el año solar. Añadir un año bisiesto resolvió el problema, aunque solo durante los próximos 3.300 años.

"Todo se reduce al hecho de que la cantidad de revoluciones de la Tierra sobre su propio eje, o días, no está vinculada al tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol", explicó a NG John Lowe, que dirigió la División de Tiempo y Frecuencia del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense (NIST, por sus siglas en inglés) hasta jubilarse.

En esta línea, la Tierra tarda 365,24 días en hacer un ciclo completo alrededor del Sol. Cada cuatro años, el mundo tendría un día entero fuera de sincronización con el calendario. Con el fin de rectificar este escenario, el papa Gregorio XIII desveló su calendario gregoriano en 1582 tras la drástica adopción de otra táctica para distorsionar el tiempo.

"Gregorio reformó el calendario y aquel año sacaron 10 días del mes de octubre. Después modificaron las normas del día bisiesto para corregir el problema", James Evans, físico de la Universidad de Puget Sound y editor del Journal of the History of Astronomy. Así, el calendario gregoriano contempla que, cada cuatro años, el mes de febrero tendrá un día más.

Pese a la medida, no todos los febreros de cada cuatro años tienen 29 días. Para comprobar que un año es bisiesto se tiene que evidenciar que pueda dividirse entre cuatro, pero no entre cien; o puede dividirse entre 400.

"Ahora nos saltamos los años bisiestos divisibles por 100, como el año 1900, a no ser que sean divisibles por 400, como el año 2000, en cuyo caso se respetan. Nadie vivo recuerda el día bisiesto perdido, pero abandonar esos tres días bisiestos cada 400 años mantiene el compás del calendario", reza la publicación.

Tradiciones

La tradición popular ve esta fecha como una suerte de martes 13 donde augura la mala suerte y la desgracia. Por esto caen los refranes como "año bisiesto, año siniestro" o "año bisiesto, hambre en el cesto". En algunos países, las personas prefieren no usar un día como hoy para casarse para evitar desgracias en el futuro.

Sin embargo, existen lugares donde celebran por todo lo alto los 29 de febrero. Nos referimos a la ciudad de Anthony, en Texas (Estados Unidos), considerada la capital mundial del año bisiesto, que organiza un festival de cuatro días durante estos años de 366 días en el que se premia a los cumpleañeros con una gran fiesta.

Sánchez y otros famosos

A los 30.000 españoles, de los cuales se incluye Sánchez, se suman alrededor de 5 millones de personas en el mundo que nacieron un 29 de febrero. De ellos, los más famosos son por ejemplo Alex Rocco, Mark Foster (cantante de 'Foster The People') o el rapero JA Rule. En España, destacan las figuras como el ciclista Rubén Plaza o el exfutbolista del Valencia Andrea Esteban.

Efectos legales de nacer un "día que no siempre existe"

Según la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto, que tiene más de 10.000 miembros, solo un bebé de cada 1.461 nace un 29 de febrero. Para efecto de los años regulares de 365 días, aquellos que nacieron un día como hoy celebran los 28 de febreros o ya un día después, el 1 de marzo. En nuestro país, la normativa civil señala que, para efectos legales, todo aquel nacido un 29 de febrero, cumple años a las 00.000 horas del día 28 de febrero.