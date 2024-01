El abrigo de Pedro Sánchez en Davos, casi agotado: este es su precio y características

La localidad de Davos en pleno enero no es precisamente un destino cálido. En este ciudad cercana a los Alpes suizos se celebra el famoso Foro de Davos, un evento al que ha acudido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que ha generado sensación con el atuendo que ha elegido para protegirse de las bajas temperaturas.

La imagen se ha hecho viral: un abrigo de la marca española Joma con el que se ha visto al presidente del Gobierno de paseo, dialogando con alguno de los ministros que le acompañan en la delegación que ha viajado a Faros y provocando un fuerte contraste con el lujo y alto copete que se le presupone a esta cita anual que reúne a lo más granado de la política y el panorama empresarial mundial.

Se trata del modelo Islandia III en color negro, que se vende a 88 euros en la página web de Joma y que actualmente está casi agotado: en el momento de la redacción de este artículo solo se pueden conseguir tallas XS para adultos y del resto no hay stock.

Tal y como informa la propia Joma en su catálogo web, este Islandia III es un "anorak abierto de corte 3/4 con cremallera y botones" que cuenta con "capucha, puños en rib y dos bolsillos con doble cremallera para abrir por arriba o por abajo".

De acuerdo con las instrucciones que facilita Joma en su web, Pedro Sánchez tendrá que lavar a máquina el abrigo sin superar los 30 grados, no usar lejía, no secarlo a máquina, plancharlo a un máximo de 110 grados y no limpiarlo en seco si quiere mantenerlo hasta la siguiente cita del año que viene en Davos.