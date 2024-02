Aznar carga contra Sánchez por la entrada en Telefónica: "El objetivo es el control de la empresas"

El expresidente de Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a mostrarse muy crítico con Pedro Sánchez y arremete contra la entrada del Gobierno en grandes empresas españolas, ante el desembarco anunciado del Estado en Telefónica. "El gran descubrimiento del actual Gobierno de España es entrar en las empresas", señaló Aznar, que considera que es la política contraria para que las compañías españolas ganen tamaño.

El antiguo líder del PP fue el invitado de la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y compartió sus ideas ante una audiencia compuesta por cientos de empresarios y directivos valencianos, entre ellos el propio presidente de AVE, el naviero Vicente Boluda, y el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Aznar consideró que con esta estrategia "el objetivo es el control de las empresas" y que esa política va en "el sentido opuesto a lo que tenemos que hacer". Durante su intervención, el expresidente del PP se preguntó de dónde van salir los millones de euros necesarios para materializar operaciones como la de Telefónica . "¿Qué se va a hacer con esos millones?", se cuestionó Aznar, que se definió a sí mismo como un "modestísimo" empresario.

Frente a ese intervencionismo, el líder del PP defendió que en España se necesitan "más empresarios, más inversión, más capital, más financiación, más libertad para invertir, más desregulación. Eso es lo que necesitamos". En esa línea, contrapuso su etapa al frente del Gobierno entre 1996 y 2004, que aseguró fue durante la que se crearon "las grandes compañías multinacionales españolas" gracias a su política de liberalización.

El expresidente popular también afeó al Gobierno de coalición sus ataques a los grandes empresarios. "Aquí ha habido ministros del Gobierno y el presidente señalando con él dedo a los empresarios. Y diciéndoles, eres malo, voy a ir a por ti. Eso es fatal", aseveró. A ello según Aznar suma el exceso regulador del Ejecutivo de izquierdas, "porque además lo llenas de inseguridades jurídicas o de regulaciones imposibles".

"Si usted incrementa la competencia, si usted anima y facilita elementos de inversión, si usted promueve que exista más capital, si usted hace que las empresas puedan competir, que los sectores estén liberalizados, entonces habrá más empresas", sentenció Aznar. El expolítico también recordó que durante su mandato en 2000 llegó a declarar que "el problema de España es solo tenemos un Botín. Lo que necesitamos es tener por lo menos 15 o 30 Botín".

Crisis de la democracia

Aznar no se ahorró reproches a la hora de calificar al actual Gobierno de Pedro Sánchez. Según el expresidente "es el momento de la mayor crisis en España desde el comienzo de la democracia", con la única excepción del intento de golpe de Estado del 23-F.

"El actual presidente de Gobierno ha entregado el Gobierno a la minoría radicales más extremistas y que quieren acabar con la Constitución y no lo no lo ocultan ", llegó a asegurar. "Nunca he conocido ningún gobierno que haya puesto su destino y futuro en las manos de quien quiere destruir este país, excepto este", añadió.