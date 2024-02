Uno de los países más bonitos de Europa tiene un salario medio de más de 5.000 euros y jornadas laborales de menos horas

La forma de vida en los diferentes países europeos es muy variada, ya que en ella influyen numerosos factores, como la seguridad, la sanidad, la cultura, los salarios... todo ello relacionado directamente con la calidad de vida. De hecho, algunos países destacan precisamente por ello, como es el caso de Noruega.

Recientemente, un argentino viviendo en Noruega se hacía viral en la red social TikTok por destacar la calidad de vida de esta nación: "Los noruegos no trabajan mucho y, ahora que vivo en Noruega, yo tampoco trabajo mucho", comienza explicando.

Además, resalta el contraste que ha sufrido al emigrar hasta Noruega desde un país latinoamericano: "Muy loco para mí como argentino y latinoamericano darme cuenta de que no necesito trabajar tantas horas por día todos los días como para poder vivir bien y decentemente".

"Aquí se prioriza mucho la vida fuera del trabajo. En Latinoamérica hay una cultura del trabajo muy fuerte que aquí no hay. Aquí ellos cumplen su horario, trabajan determinadas horas y listo. No trabajan de más, no hacen mucho más esfuerzo del que tienen que hacer, según mi perspectiva", argumenta Rami Raxione en su vídeo.

"Ellos no necesitan sobrecargarse de horas laborales para ganar un buen sueldo y vivir bien. Priorizan su vida social y priorizan su vida por encima del trabajo. Yo trabajo en Noruega, pero tengo tres días a la semana libres. Para la gente que no le gusta trabajar mucho, siento que este país es el indicado", acaba diciendo el argentino de 22 años en su publicación, que acumula más de 700.000 'me gusta'.

Calidad de vida en Noruega

Noruega es uno de los países que se encuentran al norte de Europa. Como tal, la naturaleza es uno de los factores clave de este lugar, que tiene una muy baja densidad de población, de unos 9 habitantes por cada kilómetro cuadrado.

En cuanto a la calidad de vida relacionada con el trabajo, llama la atención que Noruega es uno de los países con los salarios más altos del mundo, ya que en el año 2022 se situaba en 65.935 euros anuales de media, tal y como recoge la información de Datos Macro. Esto significa que, de media, un trabajador en Noruega cobra más de 5.400 euros mensuales.

En cuanto a la jornada laboral, el máximo está establecido del mismo modo que en España, ya que la jornada laboral completa es de 40 horas semanales, aunque lo cierto es que gran parte de trabajadores tienen jornadas laborales de entre 35 y 37 horas semanales. Se suma a esta regulación un mínimo de 25 días de vacaciones pagadas, adicionales a los festivos.

Además, en cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los noruegos se encuentran entre los que mejor calidad de vida tienen.

Entre otros datos llamativos, Noruega es uno de los países con menos corrupción del mundo, según la percepción de los propios noruegos, al mismo tiempo que el PIB per cápita, otro indicador sobre el nivel de vida, fue en el 2022 de 103.470 euros, lo que quiere decir que los noruegos tienen un buen nivel de vida, ya que ocupa el puesto número cuatro en el ranking de 196 países del ranking de PIB per cápita. También destaca en seguridad, educación o sanidad, entre otros factores.

Por último, es uno de los países más bonitos de Europa, con lugares para todos los gustos: desde los fiordos en la costa hasta las zonas montañosas y de glaciares, lo que hace este destino uno de los más atractivos para turistas de todo el mundo.