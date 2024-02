Madrid no tiene límites: Ayuso y Almeida dejan la puerta abierta a celebrar los Juegos Olímpicos en la capital

Madrid no tiene límites: primero la Fórmula 1 y ahora los Juegos Olímpicos. Tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez Almeida han dejado la puerta abierta este viernes a presentar una hipotética candidatura para que Madrid sea sede olímpica. "Estamos en ello", ha declarado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Madrid podría optar a la candidatura de ciudad olímpica de cara a 2036, unos juegos que tienen una alta probabilidad de celebrarse en Europa y que atraerían a millones de turistas a la capital. Durante el homenaje al piloto madrileño Carlos Sainz y a su copiloto, Lucas Cruz, vencedores del Rally Dakar 2024, que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, Ayuso ha destacado que en Madrid "dedicamos mucha atención a los deportes del motor como disciplina deportiva, que además atrae miles de aficionados y es un polo turístico y económico muy importante".

Con relación al Gran Premio de España de Fórmula 1, la presidenta regional ha incidido en que el hecho de que Madrid sea "capital mundial del deporte, del espectáculo" y de "las carreras" es "realmente apasionante y va a demostrar la capacidad descomunal que tiene la capital a la hora de celebrar eventos de gran magnitud".

"Como los de Madrid somos así, pues no nos conformamos con celebrarlo y nada más. Tras varios Dakares, 14 Copas de Europa, pues lo que vamos a hacer ahora es que el Gran Premio de Fórmula 1 sea el mejor del mundo y quién sabe si después también nos ayudará a traer otros grandes eventos, unas Olimpiadas. Bueno, estamos en ello", ha señalado.

"A Madrid se le debe ser sede olímpica"

Al hilo de esto, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha destacado ante los medios que a Madrid se le debe ser sede de los Juegos Olímpicos y ha dejado en el aire una posible candidatura para albergar este evento. "Tengo el convencimiento de que para ser sede de los Juegos Olímpicos tenemos que atraer eventos deportivos previamente como la Fórmula 1", ha señalado durante el homenaje en el Palacio de Cibeles al ganador del Rally Dakar 2024.

El regidor considera que un evento de estas características es una "aspiración" que tiene la ciudad y que necesita de un "consenso institucional y de la sociedad madrileña". "Pero para mí también es muy importante que toda la sociedad madrileña también esté de acuerdo en un altísimo grado de aceptación de que se pudiera formular esa candidatura. Y, por tanto, esos son los condicionantes que yo veo. ¿Que Madrid es una ciudad preparada? Puede serlo, desde luego. ¿Que Madrid es una ciudad que respira deporte? Sin lugar a dudas", ha anotado.

En este sentido, Almeida señala que es importante trabajar en esa candidatura antes de "lanzar un globo sonda a los madrileños" diciéndoles que se va a optar por ella.

La ex vicealcaldesa Begoña Villacís, durante su mandato, puso el foco en lo importante que sería para la capital la celebración de unos Juegos Olímpicos. "No hay madrileño que no haya soñado con esa posibilidad. Estamos teniendo una notoriedad a nivel internacional sin precedentes. Los Juegos Olímpicos sería lo que culminaría ese trabajó", valoró en su día.