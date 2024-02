Saucedo (WiZink): "El WiZink Center está en otra liga distinta al Bernabéu y al Metropolitano"

El 2024 ha empezado cargado de conciertos y festivales. Los grandes artistas nacionales e internacionales ya se han agendado una fecha para actuar en España, aunque no todos tocarán en el mismo escenario. "El WiZink Center juega en otra liga distinta al Bernabéu y al Metropolitano", alega el consejero delegado de Impulsa Eventos e Instalaciones —empresa gestora del WiZink Center—, Manuel Saucedo. A nivel nacional reconocen que su único rival sería el Palau Sant Jordi, porque acogen el mismo tipo de eventos.

Además, han sido muchos los rumores del papel que tendrá el Palacio de Congresos de Madrid, ubicado en el Paseo de la Castellana; sin embargo, desde la compañía están tranquilos y alegan que "no sabemos para qué se utilizará al final, pero en la capital es suficiente con el WiZink".

De momento, el nuevo estadio del Real Madrid acogerá siete conciertos este 2024 y el Metropolitano, otros seis. Si el Bernabéu vendiera todas las entradas de estos eventos, la facturación media —teniendo en cuenta el precio general de las entradas de cada uno de los conciertos programados—ascendería a 148 millones de euros; sin embargo, hay que tener en cuenta que "hasta que no finalicen las obras no sabemos si se utilizará todo el espacio para los conciertos o si se usará el mismo aforo para todos", explican fuentes cercanas al club merengue. Y agregan que "todos estos eventos se han gestionado a través de un tercero que es el que vende las entradas".

Eventos puntuales

Por su parte, el WiZink Center cerró el 2023 con 207 eventos, un 13,7% más que el año anterior, y no ven peligro en el auge de conciertos en estadios, pues "son puntuales", explica Saucedo, y añade que "¿cuántos artistas pueden llenar un estadio? Pocos". La compañía de eventos defiende tener una programación estable en el largo plazo y con un nivel de ocupación del 75%.

No obstante, son conscientes de sus capacidades y de sus limitaciones, pues la estructura y el aforo es el que es y no puede haber ampliaciones. "Centramos nuestro crecimiento en las mejoras de los servicios para los usuarios. Hemos visto una alta demanda de las empresas y, por ello, estamos ampliando los palcos VIP. Además, de apostar por la creación de un espacio multiusos. De hecho, el pasado mes de septiembre inauguramos una nueva sala de eventos con capacidad para 850 personas y destinada a artistas emergentes. Aunque también tenemos otra estancia para eventos corporativos de empresas", apunta el consejero delegado de la entidad.

El WiZink no solo acoge eventos musicales, sino también deportivos. "Del total de espectáculos del año pasado, 124 fueron conciertos y 70 deportivos. Nuestro objetivo es crecer en esta área", alega Saucedo.

El papel del promotor

El promotor es quien se encarga de buscar una fecha pujando por ella. "La pelea es conseguir una fecha, algunas están muy codiciadas. Los promotores son los que más arriesgan en este sector", explica Saucedo. En los últimos años, el caché de los artistas se ha elevado exponencialmente, lo que ha derivado en un alza del precio de las entradas y, también, en un mayor riesgo para el promotor, quien si no consigue sold out debe asumir los costes. "Sin promotor no hay eventos, por eso no hemos subido los precios desde 2014", dictan desde el WiZink.