El turismo de festivales dispara los ingresos de las promotoras y ciudades

Lo primero que viene a la cabeza cuando se piensa en el turismo español es el sol y la playa, sin embargo se trata de una industria que abarca mucho más. De hecho, en los últimos años ha ganado mucho peso lo que se conoce como turismo de festivales.

En 2022 la música en vivo batió récord de facturación e ingresó 459 millones de euros solo de la venta de entradas, casi un 200% más que en el año anterior, según se recoge en el informe anual que elabora la Asociación de Promotores Musicales de España (APM). "Supone un hito histórico para el sector que confirma la recuperación de la oferta de festivales, giras y conciertos tras haber tocado fondo en 2020 cuando España quedó confinada por la pandemia global", celebra la entidad.

La Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, destaca que sus ingresos turísticos han crecido este verano un 16% gracias, en gran parte, a la celebración del Mad Cool entre el 6 y el 8 de julio, que según datos de la organización congregó a más de 202.000 personas.

En 2022, justo coincidiendo con su quinto aniversario batió récord de asistentes con 310.000 personas.Pero las más beneficiadas de la celebración de este tipo de eventos son, sin lugar a dudas, las empresas encargadas de organizar los festivales.

La comunidad autónoma que más partido está sabiendo sacarle a este fenómeno es, con mucha diferencia, Cataluña. Además de ser la sede del Primanera Sound, el festival más multitudinario de España, acoge otros como el Sónar, por ejemplo. En 2022 aglutinó 174 eventos de esta índole, muy lejos de los 109 y 108 que se dieron cita en la Comunidad de Madrid y Andalucía, las siguientes en el ranking. Solo los festivales organizados en tierras catalanas representan el 20% del total nacional.

La compañía Primavera Sound es la encargada de poner en marcha cada verano en Barcelona el festival del mismo nombre y que según el ranking de APM es el más multitudinario de España. En 2019, justo antes de la pandemia, facturó 23,5 millones de euros, una cifra que multiplicó casi por tres en 2022 tras registrar unos ingresos de 62,3 millones y después de no haber podido celebrar el evento ni en 2020 ni en 2021.

La compañía explica en su informe anual que la venta de entradas se incrementó un 272% con respecto al festival anterior y registró en la jornada del sábado la mayor asistencia en toda su historia. "El festival Primavera Sound Barcelona, que en 2022 tuvo una cita doble con todas las entradas vendidas, pudo celebrarse con normalidad y resultar en todo un éxito de convocatoria y repercusión internacional", celebra la compañía en sus cuentas.

Pero no solo se han disparado los ingresos de las promotoras, estos eventos son cada vez más frecuentes. En 2019 se realizaron en España 805 festivales mientras que en 2022 han sido cerca de 900, lo que supone un incremento cercano al 12%. Estos dejaron un imparto económico superior a los 400 millones de euros. Un crecimiento que el sector cree que no ha tocado techo. "No estamos llegando al tope, a los límites de la actividad. Creo que aún puede crecer muchísimo más", explica a elEconomista.es Albert Salmerón, Presidente de APM.