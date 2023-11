La expromotora del Festival de Pedralbes prevé triplicar ingresos sumando una cita en Madrid

La que fue promotora del Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona entre 2013 y 2022, Concert Studio, prevé multiplicar ingresos con la celebración de una doble edición de su nueva propuesta Alma Festival a partir de 2024: una en la Ciudad Condal y otra en Madrid.

Concretamente, la primera cita en la capital se celebrará del 30 de mayo al 17 de junio en el Parque Tierno Galván de Madrid, y del 24 de junio al 21 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona, donde debutó este 2023.

Con esta doble cita, Concert Studio prevé triplicar los ingresos y elevar márgenes respecto a la última edición del Festival Jardins de Pedralbes que organizó, antes de que la Generalitat celebrase un concurso público en el que eligió a otro promotor para las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

Así, mientras en 2022 Jardins de Pedralbes facturó 5,78 millones de euros, con un margen del 9%, en 2024 la doble cita de Alma Festival pretende ingresar 17 millones y obtener un margen del 11%, según ha explicado a elEconomista.es el director de la promotora, Martín Pérez.

En su primera edición este verano de 2023 en el Poble Espanyol, Alma Festival recaudó 2,7 millones, con un margen del 17%, según datos de Concert Studio, que también es la promotora del Banco Mediolanum Festival Mil·lenni de Barcelona.

Alma Festival mantiene la esencia de la antigua cita en Pedralbes: conciertos de reconocidos artistas nacionales e internacionales, a los que se suman oferta gastronómica y actuaciones de artistas emergentes locales.

La programación del festival en ambas ciudades abarcará una amplia gama de géneros musicales, desde el pop, el rock y el indie a sonidos clásicos y jazz.

Novedades y artistas 2024

Alma Festival Barcelona ya ha anunciado para su edición de 2024 los conciertos de Take That, Vetusta Morla, Valeria Castro, Glen Hansard, James Blunt y Queens of the Stone Age.

Además, la zona Village se ampliará y se cambiará el acceso al festival, que desde 2024 será por la parte superior del Poble Espanyol, en el paseo Jean Forestier.

Para la edición de Madrid, este martes se ha anunciado a Deep Purple, Vetusta Morla, Valeria Castro y Jamie Cullum (que también se ha añadido al cartel de Barcelona).

Las entradas para estos conciertos, tanto los de Madrid como los de Barcelona, salen a la venta este jueves 30 de noviembre a las 12.00h en la web de Alma Festival.