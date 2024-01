¿Quiénes son los consejeros que están en el punto de mira para pagar el IVA?

Los consejeros están en el punto de mira. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que la remuneración de los miembros del consejo de administración debe estar sujeta al IVA, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Así, los consejeros serán catalogados como sujetos pasivos cuando realicen una actividad económica, entre las que se incluye la prestación de servicios "con carácter independiente".

Ahora, ¿quiénes podrían ser los consejeros que está en el punto de mira para pagar el IVA dentro del Ibex? Aunque la sentencia no especifica si los miembros de los consejos afectados serán ejecutivos, dominicales o independientes, son varios los consejeros que ocupan más de un sillón en las compañías del selecto grupo. Entre los nombres más destacados están Donald Johnston, consejero independiente de Merlin Properties, Sabadell y Acerinox; Óscar Fanjul, Ferrovial y Cellnex; y Manuel Puig Rocha, con asiento en Colonial y Fluidra. Además, otro de los nombres más habituales en los consejos del Ibex es Javier Echenique, que ha desempeñado altos cargos en el sector industrial y bancario. En estos momentos es consejero en ACS y en Telefónica.

También figuran en la lista María del Pino (Ferrovial y Repsol), Aurora Catá Sala (Repsol y Sabadell), Catalina Miñarro Brugarolas (ACS y Mapfre), Ana Peralta Romero (BBVA y Colonial), Eva Castillo (CaixaBank e IAG), Laura González Molero (Acerinox y Sabadell), Leticia Iglesias Herraiz (Acerinox y Aena), María José García Beato (ACS y Sabadell) y María Luisa Jordá (Merlin y Bankinter), entre otros.

La sentencia

Pero, ¿a qué consejero le afectará esta medida? La justicia europea ha tenido en cuenta dos cuestiones: si el trabajo que realiza un miembro de un consejo de administración puede considerarse actividad económica o no y, en el caso de que así fuera, si dicha actividad tiene o no carácter independiente.

Respecto al primer factor, el TJUE concluye que el trabajo que realizan los consejeros es una actividad económica si reciben un salario por ello y si estos ingresos son de carácter continuado. En este caso sí que estarían sujetos al IVA, aunque todavía habría que determinar si es independiente o no. En este caso, la justicia europea es clara, y se considerará consejero independiente si soportan el riesgo económico. Tras esta apreciación, el tribunal señala que la actividad de los miembros de un consejo de administración no es independiente porque éstos no actúan bajo su propia responsabilidad ni asumen el riesgo de la compañía.

En la actualidad, en España hay sentencias dispares sobre la tributación de las remuneraciones de la alta dirección y consejeros. Los jueces analizan estos casos a partir de la teoría del vínculo: tratan de dilucidar si la relación del consejero con la empresa es laboral (de dependencia y con actividades de gestión), así que se aplicaría el IRPF, o si es mercantil (el sujeto realiza la actividad por cuenta propia), cuyos servicios tributarían bajo el IVA. Ahora solo falta esperar a que la justicia europea vaya arrojando más luz al respecto.

Reducción del salario

Los consejeros del Ibex 35 se han apretado el cinturón y han reducido su retribución total un 23% durante el 2022, situándose en 263 millones incluyendo, según el estudio de "Remuneración de los consejeros de las sociedades cotizadas", elaborado por KPMG Abogados. No obstante, no han sido los únicos, en el mercado continuo, la retribución total de los consejeros ha caído un 10%, hasta los 163 millones.

No obstante, según el estudio, la retribución total disminuye debido a la reducción de los pagos basados en acciones y en aportaciones a planes de pensiones y ahorro. En palabras de Mónica San Nicolás, directora en el área de People Services en materia de Compensación General, de Consejeros y Directivos de KPMG, "una posible causa de la reducción de las remuneraciones en esta edición reside en las remuneraciones variables. Este año no han finalizado tantos ciclos o programas como en el ejercicio anterior. Adicionalmente, la principal métrica por la que se determina el porcentaje de consecución de este elemento del paquete retributivo es el Total Shareholder Return o TSR, que ha disminuido significativamente este año respecto al anterior".