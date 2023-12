Los consejeros del Ibex reducen su salario un 23% por la reducción de pagos

Los consejeros del Ibex 35 se han apretado el cinturón y han reducido su retribución total un 23% durante el 2022, situándose en 263 millones incluyendo, según el estudio de "Remuneración de los consejeros de las sociedades cotizadas", elaborado por KPMG Abogados. No obstante, no han sido los únicos, en el mercado continuo, la retribución total de los consejeros ha caído un 10%, hasta los 163 millones.

No obstante, según el estudio, la retribución total disminuye debido a la reducción de los pagos basados en acciones y en aportaciones a planes de pensiones y ahorro. En palabras de Mónica San Nicolás, directora en el área de People Services en materia de Compensación General, de Consejeros y Directivos de KPMG, "una posible causa de la reducción de las remuneraciones en esta edición reside en las remuneraciones variables. Este año no han finalizado tantos ciclos o programas como en el ejercicio anterior. Adicionalmente, la principal métrica por la que se determina el porcentaje de consecución de este elemento del paquete retributivo es el Total Shareholder Return o TSR, que ha disminuido significativamente este año respecto al anterior".

Ahora bien, en el Ibex, el estudio de KPMG distingue entre sector financiero y no financiero. Los consejeros de las empresas catalogadas como financieras reciben un sueldo medio de 1,26 millones de euros frente a los 1,02 millones de las no financieras. Sin embargo, las dietas de los consejeros no financieros son un 5% más elevadas en comparación con los que trabajan en el sector financiero. De hecho, en 2022 alcanzando una cifra media de 41.000 euros.

Menos consejeros

Entre 2021 y 2022, ha habido un ligero decremento en el número de puestos de consejeros. Así, en las empresas del Ibex ha habido 479 consejero ocupando su cargo, mientras que en el mercado continuo 883, un 2,3% menos que el año anterior. En total, hay 1.362 consejeros.

El informe también destaca preocupaciones sobre la falta de asesoramiento externo o la falta de transparencia respecto a quienes son dichos asesores para el diseño de la remuneración, incumpliendo las recomendaciones de la CNMV. Además, este estudio señala que la brecha de género en los Consejos de Administración vuelve a incrementarse por segundo año consecutivo pese a las Directivas de la Unión Europea 2022/2381 y la 2023/970, actualmente en proceso de transposición, relativas a la paridad en los Consejos de las sociedades cotizadas y la transparencia retributiva. Ni el Ibex 35 (32%), ni el Mercado continuo logran el equilibrio de género, con una representatividad femenina residual en los Consejos Ejecutivos en ambos índices.