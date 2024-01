Qué son los pellets de plástico que han aparecido en las costas de Galicia

Durante las últimas semanas, millones de pellets de plástico han inundado las costas gallegas de las Rías Baixas, la ría de Muros-Noia y uno de los arenales de Muxía, lo que ha provocado una crisis ambiental, que se trata en una reunión este mismo lunes entre el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha insistido en que la Administración central tiene listos los medios para actuar ante el vertido de pellets plásticos en la costa gallega pero que, para ello, la Xunta debe elevar el nivel de alerta por contaminación, tal y como recoge Europa Press.

Ante esta situación, decenas de voluntarios continúan organizándose en la jornada de este lunes para tratar de limpiar de las playas del litoral gallego, al mismo tiempo que el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, agradecía este trabajo voluntario, pero pide "calma": "A veces, si somos mucha gente en la playa, igual se puede hacer más mal que bien", ha dicho.

¿Qué son los pellets de plástico y para qué se utilizan?

Los pellets son una materia prima conocida por sus múltiples usos, como es el caso de los que se utilizan para calentarse en las chimeneas, los que se usan para encender las barbacoas o como material para los areneros de los gatos, entre otras cosas. Todos estos tipos de pellets se caracterizan porque es una materia prima natural, considerándose pellets ecológicos y biodegradables, no contaminantes, que ayudan a reducir la huella de carbono.

Sin embargo, este no es el caso de los pellets que se siguen acumulando en las playas gallegas, ya que estos están elaborados de plástico. En concreto, se trata de pellets de material plástico de tamaño inferior a 5 milímetros, que se utiliza en la fabricación de productos de plástico, como pueden ser utensilios de cocina.

Se trata así de microplásticos que se pueden encontrar en multitud de playas. Se fabrican a partir de petróleo y se distribuyen, sobre todo, en barcos mercantes a través de los mares para proveer a las empresas que fabrican todo tipo de utensilios, como cepillos de dientes, tapones, bolsas de plástico, cubiertos, tuppers y cualquier otro producto que incluya plástico en su elaboración.

A simple vista, son unas pequeñas bolitas de resina blanca, que después se tratan en los procesos de fabricación para que consigan las cualidades necesarias para elaborar otros productos y utensilios que contienen plástico.

¿Los pellets son contaminantes?

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha destacado qeu se trata de un material "inerte" al tratarse de plástico para realizar utensilios alimenticios, por lo que "la toxicidad no debe existir". Sin embargo, "como todos los plásticos", "no deja de ser un contaminante" por lo que ha explicado que se procederá a su retirada de las costas gallegas.

Actualmente, el principal objetivo que se persigue en las playas gallegas es tratar de recoger los sacos que contienen varios kilos de pellets antes de que estos se rompan, ya que la tarea de recoger los pellets que se esparcen por la playa es muy complicada debido a su pequeño tamaño.