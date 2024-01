La indignante reacción de un hostelero a la urgencia médica de su camarero: "Yo me cogería vacaciones"

La conocida cuenta de X (antes Twitter) Soy Camarero denuncia de forma incansable las irregularidades que sufren muchos camareros en su día a día y el comienzo del año nuevo no ha sido una excepción.

Una de las últimas denuncias ha causado revuelo. La cuenta ha publicado un par de capturas de una conversación de WhatsApp en las que un camarero anuncia a su superior (un cargo intermedio) que tiene que operarse. La respuesta del hostelero ha distado de ser comprensiva.

"Me quitan los cornetes porque no puedo respirar bien y me está dando apnea, respiro por la boca y como sufro de asma me está afectando mucho la vida normal", explica el camarero a su superior.

Lejos de reaccionar de forma normal, el hostelero responde con hostilidad: "Qué quieres decirme con eso". Posteriormente, deja entrever al trabajador que, en lugar de disfrutar de la correspondiente baja a la que tendría derecho, debería usar días de sus vacaciones para compensar esa ausencia.

La operación aparece programada para el día 9 de mes y el trabajador tenía vacaciones ya apalabradas del 13 al 19, y el hostelero le presiona: "Yo, si me operan, la verdad, me cogería vacaciones".

La respuesta del hostelero ha provocado el enfado de múltiples usuarios de X que han recordado que, en caso de enfermedad, el trabajador tiene derecho a aplazar sus vacaciones y no está obligado a perderlas.