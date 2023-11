¿Cuánto se gasta Valencia en luces y decoración estas Navidades?

Las Navidades prometen volver a ser una de las épocas más luminosas del año, al menos en las calles de Valencia. La capital contará para estas fechas con dos millones de luces led; 225 arcos luminosos en más de calles (75 más que en 2022) y 20 carteles de Bon Nadal. Para lucir el espíritu navideño también recurirrá a los elementos vegetales que más se asocian con estas fechas, con 19 árboles de Navidad repartidos por todos los distritos (5 más que el año pasado) y se repartirán 9.125 unidades de poinsettia, la conocida como flor de Pascua, por toda la ciudad.

De entre esa decoración destacará el árbol de Navidad de la plaza del Ayuntamiento, que este año "alcanzará los 20 metros de altura e imita a un árbol natural", según la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que afronta sus primera fiestas navideñas en este cargo, aunque no como alcaldesa, ya que ya lo fue anteriormente de Torrent.

La plaza del Ayuntamiento, el auténtico centro y corazón de la ciudad, volverá a ser uno de los principales protagonistas estas Navidades con una gran novedad. En la fachada del edificio se instalará un tapiz vegetal con sabor navideño: una composición floral innovadora y sostenible realizada con especies vegetales como lentiscos, ramas de pino y abeto, junto con musgos de diferentes clases. Esta propuesta cuenta con la colaboración de la campeona del mundo de arte floral, la valenciana Lina Roig.

Para esta campaña navideña, el consistorio del cap i casal ha elegido el eslogan de "Valencia Navidad Mediterránea". Y es que el ambiente navideño no se limitará a la decoración y la iluminación. Según la alcaldesa, "vamos a vivir una Navidad con un marcado acento valenciano en la cultura musical, representaciones teatrales, grupos corales polifónicos, bandas de música, etc., y que cuenta con la implicación de todas las concejalías del Ayuntamiento, con la asociación de comerciantes, con los mercados municipales, artesanos, belenistas, músicos, artistas, circos, salas teatrales, etc.".

Pirotecnia y música: fechas y horarios

Durante estos días se va a celebrar el ciclo "Música en la calle", en el que se podrá en marcha un circuito de actuaciones musicales en vivo de pequeño formato en la plaza del Arquebisbe, plaza del Colegio del Patriarca, Mercat de Colón y plaza de la Mercé los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2023 y 2, 3 y 4 de enero de 2024 entre las 18 y las 20 horas para "ambientar musicalmente el centro histórico y así favorecer el comercio local".

También se ha recuperado la tradicional ubicación del Nacimiento en la misma plaza del Ayuntamiento, con el Misterio del Nacimiento, un homenaje a los artistas falleros, obra de José Puche y que este año será completado por nuevas figuras que están creando los artistas Ceballos y Sanabria. La alcaldesa popular también aprovechó para marcar distancias con su antecesor, Joan Ribó, al asegurar que "recuperando esta ubicación también recuperamos una tradición que nunca se debería haber eliminado, la adoración de los Reyes Magos en la Cabalgata".

Como parte de esta fiesta navideña mediterránea no podía faltar la pólvora, que estará presente en el encendido de luces del gran árbol municipal, el día 1 de diciembre. Además en Nochevieja, se dispararán castillos desde cuatro puntos diferentes de la ciudad, al igual que al concluir la cabalgata de Reyes.

Pista de hielo, tiovivo y tren infantil

Además, esa plaza vuelve a acoger desde este viernes hasta el domingo, 7 de enero del año que viene, la pista de patinaje, que vuelve a ser de hielo, el tiovivo y el tren infantil. El horario de la pista de patinaje, iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, será de lunes a domingo de 11:00 hasta 23:00 horas, con horario especial el 24 y 31 de diciembre de 11:00 a 20:00 horas. Por su parte, el tiovivo, instalado frente a la fuente, estará en funcionamiento hasta el 22 de diciembre y su horario será de lunes a viernes de 11:000 a 14:00 horas y de 16:00 a 23:00 horas, aunque los sábados, domingos y festivos el horario será de 11:00 a 23:00 horas y desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero se ampliará al mismo horario que tiene la pista de hielo, incluido el horario especial del 24 y 31 de diciembre.

Asimismo, el tren infantil, cuya parada estará ubicada en la calle de Roger de Lloria y dispondrá de cinco rutas, empezará a funcionar el sábado, 2 de diciembre, durante todos los fines de semana y días festivos del mes en horario de 11:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:30 horas. A partir del 22 de diciembre y hasta el 5 de enero se podrá disfrutar de esta atracción todos los días excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. El día 30 de diciembre y 5 enero realizará rutas solamente en horario de mañana y el día 3 de enero solamente en horario de tarde.

Un 45% más de coste

La alcaldesa ha explicado que se ha invertido un 45% más en alumbrado y decoración navideña, con lo que el Ayuntamiento de Valencia destinará en total 615.711 euros a estos gastos de iluminación y decoración.

Otra de las novedades que Catalá ha querido resaltar es la iluminación ornamental en los mercados municipales, con cerca de 60.000 euros de presupuesto porque "ellos son una parte importante estos días y queremos reforzar su imagen de cara a la Navidad. Además los mercados también se han implicado y van a repartir camisetas deportivas para todos los participantes de la San Silvestre, del día 30, que así lo acrediten".

"Uno de nuestros principales objetivos es contribuir a revitalizar el comercio de proximidad y de nuestros mercados, incentivando la actividad económica en València y lo demostramos con esta apuesta en Navidad donde se fusionan iniciativas como la San Silvestre y nuestros mercados, deporte y gastronomía, e incluso este año se ha duplicado el presupuesto en la decoración del Mercat de Colón".