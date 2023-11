Quién es Ernest Urtasun, ministro de Cultura del Gobierno de España

El diseño del nuevo Gobierno de coalición ya ha sido anunciado por Pedro Sánchez, que ha compuesto un gabinete en el que existen algunas caras nuevas. Uno de los nuevos integrantes del Ejecutivo es Ernest Urtasun.

El político catalán es uno de los cinco ministros de Sumar en el Gobierno (junto a Yolanda Díaz, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego) y tras Díaz es la cara más visible del partido. Su llegada a Cultura supone el relevo de Miquel Iceta, cuya cartera (Educación y Deporte) se ha partido en dos: la de Deporte ha ido a parar a Pilar Alegría.

Urtasun es el segundo de los dos miembros de Sumar que han pasado por la Eurocámara. Especialista en relaciones internacionales, el catalán ha tenido un papel muy importante en las semanas anteriores para la negociación con los partidos nacionalistas (ERC y Junts) y ahora accede al Consejo de Ministros a desempeñar una de las carteras clásicas de la izquierda.

Nacido en 1982 en Barcelona, Urtasun es uno de los políticos más jóvenes del gabinete. Se licenció en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó un posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona y se convirtió en diplomático de carrera. Vídeo Daylimotion

Para entonces, ya poseía una carrera dilatada en la militancia de izquierdas, ya que desde 1997 formó parte de Joves d'Esquerra Verda y asociaciones estudiantiles como el Movimiento de Estudiantes Progresistas de la Autónoma y en el sindicato Comisiones Obreras. Además, había coordinado las delegaciones de ICV en los Foros Sociales Europeos de Florencia, París y Londres y había ejercido como portavoz de los Jóvenes Verdes Europeos.

Además, en 2003 y en 2007 Urtasun fue el número dos de la lista de Iniciativa per Catalunya para el Ayuntamiento de Barcelona, aunque no consiguió entrar como concejal. También como número dos en la lista para el Parlamento Europeo, convirtiéndose de 2004 a 2008 en asesor de Raül Romeva, número uno.

De diplomático a eurodiputado

En 2010, Urtasun aprobó las oposiciones para diplomático y ahí comenzó su carrera diplomática, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, tanto en el equipo de Miguel Ángel Moratinos como en el de Trinidad Jiménez.

Cuatro años después, en 2014, solicitó la excedencia para dar prioridad a su carrera política. Ese mismo año se presentó como candidato al Parlamento Europeo y consiguió salir elegido eurodiputado por Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida, dentro del grupo La Izquierda Plural que se integró en Los Verdes. En 2019 fue reelegido.

De acuerdo con la información que ha facilitado Moncloa, "actualmente, es vicepresidente del Grupo Verdes/ALE, coordinador en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y miembro sustituto de la Comisión de Asuntos Exteriores".

Portavoz de Sumar, el paso previo al ministerio

El salto a la política nacional le llegó a Urtasun antes de las elecciones del 23 de julio, cuando escuchó la llamada de Yolanda Díaz para que asumiese la portavocía de Sumar. Su nombramiento, justificado por la trayectoria anterior en la carrera diplomática y en la Eurocámara, era además una señal de cercanía con los 'comuns'.

Urtasun no fue en ninguna de las listas del partido, por lo que no es diputado. Su nombramiento, no obstante, le colocará en la tribuna de ministros del Congreso, en la que también están el resto de sus compañeros ministros de Sumar (salvo Díaz).

El nuevo ministro, antitaurino declarado, tiene la misión de aportar estabilidad a una cartera que ha sufrido cinco cambios de titular en otros tantos años y de sacar adelante proyectos que no vieron la luz en la anterior legislatura, como por ejemplo la Ley del Cine, la Ley del Mecenazgo o la Ley de Derechos Culturales.