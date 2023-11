Paulius Motiejunas (CEO de la Euroliga): "Cuando ves las pérdidas de algunos equipos da miedo, el baloncesto debe ser sostenible"

Menos de seis meses después de ser nombrado consejero delegado de la Euroliga, el lituano Paulius Motiejunas (Kaunas, 1981) comienza a definir su hoja de ruta al frente de la principal competición europea de baloncesto de Europa. El antiguo director general del Basketball Club Zalgiris pone el foco en la sostenibilidad a nivel financiero de la competición mientras trata de maximizar la captación de ingresos en un momento en el que los derechos de televisión deportivos muestran síntomas de agotamiento. Además, abre la puerta a la expansión del torneo a nuevos mercados como Dubái, París y Londres.

Así lo explica en una entrevista concedida a elEconomista.es, una de las primeras desde que ocupa el cargo, en el marco del nuevo acuerdo de patrocinio firmado con la empresa energética turca Enerjisa Commodities, firma participada al 50% por E.ON y con una actividad "de un dígito medio" en España. El ejecutivo detalla sus incipientes planes desde las oficinas de la Euroliga en la zona alta barcelonesa.

La Euroliga es un negocio que supera los 90 millones de euros anuales (cifra no oficial), ¿cómo puede incrementar sus ingresos?

Principalmente con los derechos de televisión y acuerdos como el de Enerjisa Commodities. IMG nos está ayudando con los derechos de televisión e internamente estamos centrados en los patrocinios, que suponen aproximadamente un 30% de los ingresos. Como nuevo CEO quiero analizarlo todo, ver qué asociaciones han sido exitosas y cuáles pueden serlo más y tener quizás una estrategia más clara. Hay muchos sectores en los que podemos entrar y en este momento no tenemos socios.

¿Qué sectores?

Banca, seguros o bebidas, por ejemplo. Hay una amplia gama y con la liga difiere porque cada región tiene leyes y mentalidades diferentes. Además, cada equipo tiene diferentes patrocinadores con los que no podemos entrar. Necesitamos analizarlo, tomará tiempo, pero veo mucho crecimiento aquí. La pasada semana incorporamos a una nueva persona de marketing y patrocinios con él pondremos todo en diferentes cajas y veremos cuáles cajas pueden ser alimentos fáciles de alcanzar y cuáles son objetivos a largo plazo.

¿Os enfocáis en acuerdos globales o regionales?

Ambos. Los acuerdos globales, como el de Turkish Airlines, siempre serán los nombres más grandes, pero alianzas como la de Enerjisa en el mercado turco, que es core para nosotros, son muy relevantes también. No es solo que venga un socio y te de su dinero, hay que trabajar para que ambos crezcamos, como será en este caso.

¿Y cómo veis el mercado español?

Siempre buscamos, nunca nos sentimos confortables. Con el mercado español creo que debemos de intentar encontrar patrocinadores que sean para toda la liga, no sólo para la región. Somos una liga europea y necesitamos enfocarnos tanto de manera local como a nivel europeo y mundial.

"El sector de los derechos de TV se está desacelerando, lo vemos también con el resto de deportes"

Mientras consideráis que existe un gran margen con los patrocinadores, ¿se puede crecer más a nivel televisivo?

Ahora estamos en un momento de cambio, se está desacelerando un poco. Cuando llegó IMG –el acuerdo se firmó en 2015-, hubo un gran aumento y subió. Ahora con el acuerdo de retransmisión de España -con Movistar+- vimos que no creció como esperábamos, pero es normal. Está sucediendo en todos los deportes, lo vimos en el fútbol con la Premier League o la liga francesa.

¿Puede haber cambios?

Definitivamente habrá algunos cambios. Vemos como los deportes americanos están pasando de un solo canal a diferentes canales y segmentaciones y estamos en conversaciones con IMG para ver cuáles son los próximos pasos para maximizar los ingresos. Dadnos algunos meses; en febrero o marzo podremos saber algo más.

Otra vía para aumentar los ingresos puede ser la expansión. Han sonado Dubái, Londres o París, ¿cómo está el tema?

Está en negociaciones; obviamente son mercados diferentes. Si nos fijamos en Oriente Medio, es un mercado completamente diferente, en el que nunca hemos estado y hay mucho potencial y tenemos negociaciones en marcha. Si hablamos de Londres o París, hemos hablado de ellos durante muchos años, diciendo que estos son los mercados en los que querríamos tener nuestros equipos. Esto abriría nuevamente oportunidades de patrocinio en todo el mundo porque el tamaño de estos mercados es realmente grande, pero no tenemos fechas fijas. ¿Cuándo vamos a expandirnos? Lo iremos haciendo paso a paso porque no significa solo tener los equipos, tiene que traer ingresos adicionales y nuevos patrocinadores por lo que tiene que estar bien pensado.

"Es posible hacer la Euroliga sostenible a nivel financiero, solo hace falta mirar la NBA"

¿Qué opción es más atractiva?

Si hablamos desde el punto de vista financiero, la opción de Oriente Medio –las conversaciones se mantienen con Dubái- es más atractiva porque hay más potencial, obviamente. Y no solo acuerdos de televisión, sino de alianzas, especialmente. Ya vemos como en la mayoría de deportes están llegando allí. Y los gobiernos están invirtiendo mucho dinero en el deporte.

En paralelo, el FC Barcelona ha asumido pérdidas de 56 millones con su sección de baloncesto y el Real Madrid se ha dejado casi 28 millones. ¿Cómo se hace el ecosistema de la Euroliga más sostenible?

Cuando ves estas pérdidas da miedo, ¿verdad? El baloncesto tiene que ser financieramente sostenible para hacer crecer esta liga y el valor de los clubes. Y creo que al menos podemos minimizar estos números. Es posible hacerlo, solo hace falta mirar a la NBA y otros deportes en Estados Unidos. Y creo que es notable que nosotros, como liga, hayamos tomado medidas de fair play, como las aportaciones de los propietarios a los presupuestos, y estamos trabajando en ello.

Paulius Motiejunas, en el centro, flanqueado por los directivos de Enerjisa Commodities. Kike Rincón

¿Va a haber entonces un límite salarial?

No le llamaremos límite salarial, pero sí estamos trabajando en regulaciones para controlar cuánto dinero se gasta y se paga a los jugadores.

¿Y será posible seguir atrayendo a grandes jugadores?

Por supuesto. No podemos competir con el dinero que está pagando la NBA, obviamente, pero con estas regulaciones se controlaría más o menos cuánto dinero está gastando cada club en el jugador. Y esta es la clave. No veo ningún problema en lograrlo porque sólo controlamos lo que gastamos. Y si todos lo controlamos, los mejores jugadores seguirán viniendo.

Quería terminar preguntándole por la Superliga de fútbol, pues muchas veces se pone a la Euroliga como ejemplo. La competición está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el monopolio que tienen UEFA y FIFA para organizar competiciones. ¿Cree que incluso podría afectar al baloncesto?

Preferiría no hacer comentarios. La decisión está pendiente de las autoridades y ese es el futuro del fútbol. ¿Si podría afectar al baloncesto? No que yo sepa. Llevamos veinte años dirigiendo la liga así y no hemos cambiado nada. Nos sentimos seguros y seguiremos como estamos.