La contundente acusación de Ayuso contra Pedro Sanchez: "Eso es una dictadura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al PSOE de pretender "colar una dictadura por la puerta de atrás" con la amnistía como telón de fondo y advirtió que los socialistas están "tangando a Bruselas".

Ante el acuerdo entre PSOE y Junts, Díaz Ayuso manifestó que el camino de Pedro Sánchez es "entrar en una dictadura". "Han estado con el señuelo de 'aquí viene Franco', 'la otra derecha', 'el blanco y negro', 'las mujeres en la cocina' y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta atrás, estamos al comienzo de ella", lanzó Ayuso en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

La jefa del Ejecutivo autonómico tiene claro que Pedro Sánchez va "a hacer lo que haga falta", incluso 'colar' una "dictadura" en "el momento en el que un gobierno es ejecutivo, legislativo y poder judicial", por "un régimen que impone cómo pensar, cómo vivir, que se señala a una cantante como Vicco simplemente por medio manifestar su opinión y la están desguazando". La cantante mostró su preferencia política por Ayuso.

Preguntada por sus acusaciones de dictadura cuando Sánchez puede salir de la investidura con mayoría absoluta, Isabel Díaz Ayuso señaló que "los grandes dictadores a lo largo de la historia, se cuelan a través de los parlamentos". "Y en el momento en el que ha decidido que el pueblo está por encima de los jueces, en el momento en el que los votos están por encima de las leyes, eso es dictatorial", argumentó.

"Esto es una democracia sin ley"

"Esto es una democracia sin ley, se ha saltado por los aires", agregó. "Las dictaduras van carcomiendo, van poco a poco y estamos al comienzo de la misma. Pregunten a todas las personas que vienen de países de Europa del Este y han conocido cómo funcionan. Preguntemos a todas las personas que han dejado sus respectivos países del continente americano huyendo de todo esto. Y es exactamente lo mismo, van poquito a poco", lanzó.

Lo primero que hacen las dictaduras es "imponer un relato, como que la democracia española ha fallado, que la Transición es un horror, que Bildu es gente de paz cuando ha matado y que ha secuestrado". "No era por los homosexuales, no era por las mujeres, no era por el ecologismo, no era más que para imponernos una dictadura", expuso la 'popular'.

"Y lo que hoy nos parece escandaloso, nos hemos acostumbrado a ello en dos años, en cuatro. Es escandaloso que se decida la investidura de Pedro Sánchez en Bruselas, en el extranjero, y es escandaloso que cambiemos investidura por impunidad, que es lo que se ha negociado", añadió la también presidenta del PP madrileño. "Si en el futuro se manipula una urna, si en el futuro se cierra un medio, lo que nos parece escandaloso un 2 de noviembre, el 7 de enero será ya normal, porque las dictaduras van entrando así", sentenció.

El PP carga contra la amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en tanto, manifestó que "España ha perdido, los independentistas han ganado y el PSOE ha desaparecido". "El PSOE está cediendo a todas y cada una de las exigencias de los independentistas...", añadió. Feijóo acusó a Sánchez de estar "obviando a millones de socialistas que fueron a votar pensando que su partido rechazaba la amnistía y que ven cómo hoy han sido engañados y humillados".

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que es "un día triste para España y, sobre todo, para los constitucionalistas" tras conocer el acuerdo de investidura al que han llegado Junts y PSOE y que "marca un antes y un después en la democracia española, porque la amnistía supone deslegitimar la democracia". "El acuerdo, como nos temíamos, es mucho peor para los intereses generales de España y de los españoles de lo que habíamos imaginado", criticó Gamarra.

Vox: "Es el comienzo de un periodo negro en la historia de España"

También el líder de Vox, Santiago Abascal, cree que el pacto sellado supone el comienzo de un "periodo negro en la historia de España". "Esto solo tiene un fin: o el autócrata con afán de tirano sentado en el banquillo o los que nos oponemos al golpe en la cárcel. Es la resistencia que se inicia en estos momentos ante un Gobierno que está dispuesto a todo", declaró.