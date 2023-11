Muere el español Iván Illarramendi, secuestrado y asesinado por Hamás

El español Iván Illarramendi, que se encontraba secuestrado por Hamás, ha fallecido, según han confirmado a la agencia Europa Press fuentes diplomáticas, que no han dado más detalles sobre las circunstancias exactas.

Su muerte viene a sumarse a la de Maya Villalobo, fallecida el mismo día del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre. La joven se encontraba realizando el servicio militar en en Ejército israelí, ya que disponía de la doble nacionalidad, y falleció en el puesto militar en el que se encontraba.

Illarramendi, de 46 años y natural de Zarautz, vivía con su mujer chilena de 47 años, Loren Garovich, que también está desaparecida, ella tenía raíces israelíes según ha contado el presidente de la Comunidad Chilena en Israel. Ambos vivían en el kibutz Kissufim, a dos kilómetros de la Franja de Gaza y se conocieron hace 15 años.

Ataque sorpresa de Hamás

Cuando ocurrió el ataque de Hamás sobre Israel, Iván y su pareja estaban dentro de su casa en el kibutz, zona en la que vivían unas 300 personas que se dedicaban a la agricultura.

Cuando se percataron de la situación de emergencia, el vasco y su mujer se escondieron aunque no les dio tiempo meterse en el búnker que tenían. Antes de que irrumpieran en su vivienda, Illarramendi pudo llamar a su familia para avisarles pero cuando acudió la policía, en su casa no había nadie. No había signos de violencia por lo que creyó que habían sido secuestrados.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, exigió tras los ataques y el secuestro "la liberación inmediata, sin condiciones de todos los rehenes, incluido nuestro compatriota Iván Illarramendi".