La madre de Álvaro Prieto explica sus dos hipótesis sobre la desaparición de su hijo: "O se lo ha llevado un coche o le ha atropellado"

La búsqueda de Álvaro Prieto continúa cuando ya se cumplen cuatro días desde la desaparición del joven cordobés de 18 años. La Policía Nacional no descarta todavía ninguna hipótesis y se encuentran inmersa en las labores de investigación, en las que ha colaborado la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La madre del desaparecido, Julia López, ha dado una entrevista en Onda Cero Córdoba. En esa intervención, ha explicado que su hijo habría intentado llegar a Córdoba de todos modos y que, por lo tanto, cree que su desaparición se ha producido en contra de la voluntad del joven.

López asegura que su hijo perdió el AVE que iba a coger destino a Córdoba al no disponber del billete porque no tenía batería en el móvil, dispositivo en el que tenía el billete y su única forma de pago, dado que no tenía dinero en efectivo.

"Se encuentra impotente, no puede ni llamar ni comprarse un billete. Por eso yo miraba en la cuenta si había comprado otro billete", aseguró López, poniéndose en el lugar de su hijo. La alternativa que le quedaba al joven, afirma su madre, fue "buscarme la manera de irme a Córdoba".

Es por eso que, al intentar conseguir una plaza en otro tren y ser interceptado por la seguridad de Renfe, decidió tomar otra determinación. Según su madre, Prieto optó por buscar la forma de ir en coche a Córdoba ("Andando no se iba a venir, pues un coche"), punto en el que comenzarían los problemas.

López cree que a su hijo pudieron pasarle dos cosas: "Un coche se para y una de dos: o se le ha llevado el coche y le han hecho de todo o caminando por ahí, le atropella un coche".

*Si tiene algún dato sobre Álvaro Prieto, puede llamar a los teléfonos 091, 092 o 112. También puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos, que ha facilitado los teléfonos 649 952 957 y 617 126 909. El Córdoba, por parte, ha dispuesto el teléfono 608 435 399 al que se puede llamar en caso de contar con alguna pista.

Relacionados Desaparecidos tres niños en Zaragoza que podrían haber sido secuestrados por sus padres