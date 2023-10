La madre de Shani Louk, la joven alemana de 22 años que aparentemente había sido secuestrada por combatientes de Hamas y asesinada, durante el ataque sorpresa de la agrupación criminal contra Israel, ha señalado recientemente que su hija está viva.

El sorpresivo ataque de la agrupación Hamás ha dejado hasta el momento más de 1.000 víctimas mortales. Entre ellas, se pensaba que estaba la joven alemana de 22 años, Shani Louk, quien se encontraba en el Tribe of Nova y cuyas imágenes se difundieron y dieron la vuelta al mundo.

En el vídeo, que fue difundido por los milicianos, se podía ver a la joven semidesnuda, tumbada sobre el remolque de una furgoneta y rodeada de varios hombres que, incluso, llegaban a escupir sobre ella mientras iban armados. Aparentemente se pensaba que la joven estaba muerta, sin embargo, en esta jornada, su madre ha desmentido esa información y ha revelado que "todavía está viva" y que "necesita ayuda urgente"

En una primera instancia, su madre, Ricarda, temió que su hija estubiese muerta después de ver el vídeo que mostraba a la joven en estado inconsciente en un coche tras ser secuestrada por combatientes de Hamás.

En un llamamiento, compartido en las redes sociales, dijo que a su familia le enviaron un vídeo en el que se podía ver claramente a la chica inconsciente en el coche con los integrantes de la agrupación criminal mientras conducían por la Franja de Gaza".

The girl whose body Hamas paraded during the attack on Israel is a German national, identified as Shani Lauk, who was just visiting the music festival in Israel.

