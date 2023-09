Los autobuses de la EMT de Palma de Mallorca dejarán de ser gratuitos en 2024

A partir del 1 de enero de 2024 habrá que pagar para viajar en los autobuses de la EMT de Palma de Mallorca. Así lo anunció este jueves el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, quien ha explicado que la gratuidad universal que ha regido durante este año dependía de una partida del Gobierno central, en concreto 20 millones de euros, que todavía no ha llegado a la empresa pública y por lo tanto no tendrá continuidad el próximo año.

Deudero ha querido dejar claro que el método que se tiene ahora "no es una gratuidad" sino que "tiene un coste y se paga con dinero público". No obstante, ha puntualizado que se van a buscar fórmulas para ayudar a los más desfavorecidos y que no pueden pagar por usar este servicio. "Vamos a hacer una bonificación a las personas que realmente lo necesitan, como se hacía antes. Continuaremos en esa línea para jóvenes, tercera edad y personas que tengan necesidades económicas", ha puntualizado el regidor.

No obstante, Deudero ha señalado que estas bonificaciones dependerán "del dinero que venga de España", algo que condicionará que las ayudas sean "más altas o más bajas". "Si viniese el 100% del dinero que necesita la EMT, miraríamos que las bonificaciones fuesen lo más amplias posible. Pero el Gobierno de España está en interinidad, no está en disposición de tomar este tipo de decisiones y nosotros tenemos que hacer números", ha agregado el regidor de Movilidad.

Finalmente, Deudero ha explicado que esperan que la conselleria de Movilidad transfiera a la empresa pública 20 millones de euros de fondos estatales. "Este dinero no ha llegado al Ayuntamiento. Confirmaremos con el Govern que ese dinero esté y lo tramitaremos. Pero a día de hoy la EMT no lo tiene, la gente ha viajado bonificada durante todo este año sin que la empresa pública haya recibido un céntimo. Llevamos seis meses largos y hay que atender las nóminas y el mantenimiento de autobuses. Quiero recordar que la regoduría de Movilidad transfiere cada año 23 millones de euros anuales a la EMT porque es deficitaria", ha indicado.

"Un duro golpe económico"

El PSIB ha señalado que esta decisión será "un duro golpe económico y ambiental para la ciudadanía" y censura que el gobierno municipal "no tenga en cuenta sus necesidades reales".

Según la portavoz del PSIB en el Consistorio, Rosario Sánchez, esta medida "tendrá un impacto negativo en los bolsillos de los vecinos y en su calidad de vida".

En un comunicado, ha argumentado que esto implicará "un aumento del tráfico en la ciudad, un aumento de los atascos y de la contaminación del aire". Sánchez ha defendido la gratuidad de la EMT como una medida que "busca ayudar a las familias en un contexto inflacionista, fomentar el uso del transporte público y avanzar para construir un modelo de ciudad con una movilidad más sostenible".