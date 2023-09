Por qué Shunak pretende prohibir la especie de perro American Bully XL en Reino Unido

La trágica muerte de un hombre de 52 años en Staffordshire, Reino Unido, a manos de dos perros de la raza American Bully XL ha consternado al país, hasta tal punto que el primer ministro, Rishi Sunak, ha anunciado que prohibirá la tenencia de este tipo de cánido.

"Está claro que el perro American XL Bully es un peligro para nuestras comunidades. He ordenado un trabajo urgente para definir y prohibir esta raza, para que podamos poner fin a estos ataques violentos y mantener a la gente segura", ha anunciado el dirigente a través de un vídeo compartido en sus redes sociales.

