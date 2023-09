Las quejas de una comunidad de vecinos a una pareja por el llanto de su bebé: "Ya se hace bastante insoportable"

La convivencia en las comunidades de vecinos está plagada de todo tipo de contratiempos, pero en ocasiones esos roces se van enquistando con el paso del tiempo, independientemente de las causas e incluso en supuestos que resultan difíciles de entender.

Es lo que ha pasado en una comunidad de vecinos de Barcelona. Una usuaria de X (antes Twitter) ha denunciado que sus vecinos han colgado un cartel en la puerta de su casa quejándose por el llanto de su bebé. Unas quejas que han causado estupor en esta red social.

"Os escribimos porque estamos muy molestos con los lloros del bebé", comienza la misiva, que hace referencia al más de medio año en el que, dicen los vecinos, han aguantado "sin tregua" los lloros del bebé que ahora "grita a pulmón tanto de mañana como sobretodo de noche". Algo que, asegura, "ya se hace bastante insoportable".

Los vecinos piden a la pareja que haga "alguna cosa al respecto", ya que aunque entienden que cuidar a un bebé no es sencillo, "también queremos el descanso por las noches y desde hace mucho tiempo que no podemos descansar".

No sóc activa a Tuiter o com ara s'anomeni,però en vull fer ressò: El que ens hem trobat penjat aquest matí a la porta de casa,el meu company i jo,fa èmfasi de l'egoisme recalcitrant, la falta de tolerància i d'empatia, que hi ha en aquesta societat en què vivim. pic.twitter.com/tRdJeZDRn6