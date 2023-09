Una repartidora de comida a domicilio cuenta lo peor que le ha pasado con un cliente un día de lluvia: "Me estás ensuciando"

Uno de los sectores más afectados por la DANA que ha atravesado España este fin de semana es el de reparto de comida a domicilio, que ha llegado a pararse durante la tarde del domingo en Madrid. Situaciones que, desde luego, son muy desagradables para los repartidores, que se juegan la salud en el trabajo en días de lluvia.

De hecho, con la llegada de la DANA no han sido pocos los usuarios de redes sociales que desde sus perfiles han llamado a no pedir comida a domicilio para no poner en peligro a los repartidores. Y ha sido a una de esas peticiones a la que ha respondido una repartidora, que ha contado cuáles han sido las peores anécdotas que ha tenido que sufrir mientras trabajaba en un día lluvioso.

Ha sido, en concreto, la usuaria 'The Perry's Cookie' @(Agent3_14) la que, en su perfil de X (antes Twitter) ha contado cuáles son las peores cosas que le han pasado mientras trabajaba como repartidora de comida a domicilio en un día de lluvia "en moto de empresa, una de juguete, reventada y sin dibujo en las ruedas ya").

Voy a aprovechar para hacer un hilo de las cosas que me han dicho repartiendo bajo la lluvia (yo iba en moto de empresa, una de juguete, reventada y sin dibujo en las ruedas ya) https://t.co/CdCfNA4MCK — The Perry's Cookie (@Agent3_14) September 3, 2023

Una de las que más ha indignado a los usuarios de X es en la que cuenta que, nada más llamar a la puerta de la persona que pidió la comida, y llegando empapada después de un trayecto lluvioso, el cliente se lo reprochó de una forma, como mínimo, poco educada: "J... pero avísame que subes chorreando y me dejas la cena en el ascensor, que me estás ensuciando".

En otros casos lo que más enfada a los repartidores es la falta de empatía de los clientes, que ni siquiera miran el tiempo que hace antes de pedir. Es lo que le pasó a esta repartidora, que cuenta que en una ocasión en la que llegó ("chorreando") a una casa el cliente le miró extrañado, sin comprender: "Ah, ¿pero está lloviendo? ¿Pero llueve mucho?".

Otra anécdota en la que la actitud del cliente ha sido muy criticada por la gente que se ha pasado a leer el hilo ha sido en la que la persona que había realizado el pedido incluso reprochó a la repartidora que llegase mojada: "Me dijo que no era muy profesional subir con toda la ropa mojada, que debería dejar la chaqueta y los pantalones de lluvia en la moto antes de subir porque daba mala imagen".

Algunos clientes van un paso más allá y piden a los repartidores que, en el caso de una avería, vayan andando a su casa si no pueden ir en moto: "Diluvio máximo, no podíamos coger las motos. Cliente: Bueno pero que me la traigan andando, que vivo cerca. Me negué pero no sirvió y tocó pasear bajo la lluvia".