Las imágenes que muestran el desastre en Aldea del Fresno tras el paso de la DANA: "No queda puente"

Aldea del Fresno ha sido una de las más afectadas por las lluvias torrenciales que ha traído consigo la DANA que ha pasado por el centro de la Península Ibérica. Las inundaciones de la noche del domingo han dado paso a unas imágenes muy duras que ilustran sobre el peligro que acechó a esta localidad madrileña.

El helicóptero de los bomberos del servicio de Emergencias Madrid ha sobrevolado la zona, en la que varios puentes colapsaron por la fuerza del agua. Las imágenes corresponden a uno de ellos, que se encuentra parcialmente derruido en su parte central.

El resto del panorama es el del cauce de un río lleno de barro, con servicios de emergencia en los dos lados del puente evaluando los daños de una situación que ha mantenido en vilo a toda la Comunidad de Madrid a lo largo de la noche del domingo y de la madrugada del domingo al lunes.

Muchos ciudadanos han podido registrar la magnitud de las lluvias y las inundaciones. Es el caso de una ciudadana que ha grabado las cercanías del puente de la Pedrera. En concreto, desde una zona en la que estaba situado un parking que ha sido totalmente arrasado por la tromba de agua.

"No queda puente, esto es increíble. Si no lo veo, no lo creo", se lamenta la ciudadana, cuyo vídeo también muestra el estado de unas instalaciones deportivas cercanas que han quedado inservibles. <p><p>

Otros ciudadanos han relato sus experiencias pasando cerca de los puentes o incluso cruzándolos en los momentos previos a su colapso. Es el caso de un bombero forestal que a través de su perfil en la red social X (antes Twitter) ha explicado cómo fue una de las últimas personas que cruzaron el paso que une Aldea del Fresno y Villamanta y que vio cómo un coche desapareció con la crecida del río.

Todo sucedió a la salida de Aldea del Fresno: este bombero, fuera de servicio, cruzó el puente mientras el río seguía creciendo y trató de avisar al resto de conductores que llegaban en dirección contraria. Casi todos pararon, pero un vehículo decidió continuar: "Son las 23:24 el coche empieza a volcar con la persona dentro. Intenta poner marcha atrás y el coche vuelca y es arrastrado por la riada".

El niño desaparecido en Aldea del Fresno es encontrado con vida

El coche que esta persona se cruzó en el puente fue el mismo que desapareció en el río Alberche. Afortunadamente, el niño de 10 años ha sido localizado con vida por los servicios de emergencia encaramado a un árbol en Aldea del Fresno.

Tal y como han informado fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112, el niño ha sido encontrado encamarado a un árbol a las 8 horas y presentaba síntomas de hipotermia y lesiones por golpes por las que ha sido trasladado al Hospital Universitario Rey Juan Carlos, en Móstoles.

El coche en el que el menor viajaba junto a su familia se hundió en el río a la altura del kilómetro 18 de la M-507 cuando viajaban cuatro personas: el menor, su hermana y sus padres. La hermana y la madre fueron rescatadas en la noche del domingo. Aún se busca al padre, que sigue desaparecido.

Los equipos de emergencia siguen buscando al padre del menor en la zona del río Alberche. El suroeste de la Comunidad de Madrid ha sido una de las zonas más afectadas por el paso de la DANA, que este domingo ha tenido un fuerte impacto en el centro de la Península Ibérica.