Cómo funciona el sistema de alerta que sonó en Madrid debido a DANA

Es bastante posible que ayer te llevaras un susto cuando de repente comenzó a sonar una alerta dentro de tu casa sin saber qué había pasado y de dónde provenía. En realidad, se trata del sistema de Alerta de Protección Civil para la rápida notificación a los ciudadanos de una posible catástrofe causada por algún fenómeno natural, como fue el caso de las fuertes lluvias provocadas por el temporal DANA.

Se trata de un novedoso sistema que el Ministerio de Interior ha extendido este año para informar de manera rápida y generalizada a la población de alguna emergencia o catástrofe que les pueda poner en peligro. El sistema que recibe el nombre de ES-Alert, fue diseñado por una filial de Indra y como ha demostrado es bastante efectivo.

Fue el pasado domingo, 3 de septiembre, cuando alrededor de las 14:30 miles de teléfonos móviles en la Comunidad de Madrid comenzaron a pitar y sus pantallas se encendieron con un mensaje que alertaba de las fuertes lluvias que iban a producirse y recomendaba no coger el coche y no salir de casa a no ser que fuera estrictamente necesario.

Cómo funciona

Este efectivo sistema, se trata de una tecnología conocida como cell broadcast, o retransmisión de celdas, que consiste en una alerta que se envía a través de las antenas de telefonía a las que se conectan los móviles en cada zona geográfica.

Y aunque parezcan un mensaje de SMS, en realidad se trata de una notificación push anónima, es decir, que Protección Civil envía una alerta a una zona o región y todos los smartphones conectados a la antena de dicha zona recibirán el mensaje, pero se desconoce los números e identidades de las personas detrás de cada móvil.

Lo mejor de este sistema es que la alerta se envía sin retrasos, a todo el mundo, de manera automática y en tiempo real a todos los usuarios. Este tipo de sistemas no solo se usan en España, sino que países como EEUU, Japón o Canadá los usan desde hace años de manera muy efectiva.

En redes han surgido muchos comentarios que criticaban el hecho de que el Gobierno tuviera una "puerta de atrás" para hacer nuestros móviles sonar, cuestionando la privacidad de esto, pero esto es solo desconocimiento ya que el sistema funciona por medio de la señal de la antena a la que está conectado el teléfono, por lo que las autoridades nunca han tenido ni tendrán acceso mediante este sistema a tu dispositivo.