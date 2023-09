El principal rasgo que se necesita para tener más éxito: Mark Cuban lo aprendió bailando cuando tenía 12 años

El común denominador apunta a que la confianza de los niños se gana con respaldos positivos como pueden ser los reconocimientos por las buenas calificaciones, medallas de oro o premios por esfuerzos o logros académicos. Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, sin embargo, construyó su confianza bailando.

La madre de Cuban fue clave en su proceso. Le enseñó a fortalecer este rasgo de la personalidad, después de que el niño de 12 años, por ese entonces, se rompiera los dos dientes frontales bailando y se viera obligado a usar gorras de "acero inoxidable plateado", según explicó el multimillonario al programa 'Today' de NBC. Algo que le resultaba claramente vergonzoso.

Pese a ello, sus padres se enfocaron en "desarrollar su confianza", según relató Cuban. "Yo era un niño pequeño y regordete y mis padres no tenían mucho dinero", agregó Cuban en el programa.

De esta forma, la madre le enseñó el paso del cajón, que hizo que Cuban se pusiera de pie. "Aprendí los movimientos para demostrarle que era competente, que tenía ritmo y que podía adquirir nuevas habilidades rápidamente", señaló el empresario.

La confianza y seguridad lo llevó a los negocios

En su opinión, "funcionó". Su seguridad en sí mismo lo impulsó a crear una serie de negocios, vendía bolsas de basura, monedas y sellos antes de graduarse de la escuela secundaria. "Realmente me ayudó con la confianza", confesó Cuban a CNBC Make It. "No tuve mucha vida amorosa en la escuela secundaria, pero a medida que crecí, cuando llegué a la universidad pude invitar a bailar a una chica cuando la mayoría de mis amigos no podían ni querían".

Algunos expertos en liderazgo coinciden en que la confianza es una de las mayores fortalezas en la oficina, ya sea jefe o empleado. Esto se debe a que es la clave para tomar "decisiones muy impactantes", argumenta Bonnie Low-Kramen, autora de "Staff Matters: People-Focus Solutions for the Ultimate New Workplace".

"La confianza es un asunto serio y el diferenciador más importante en el lugar de trabajo", explica Low-Kramen. "Será la persona con mucha confianza y menores capacidades la que obtendrá el trabajo, por encima de la persona con poca confianza y mayores capacidades".

Clases de baile

En ciertos momentos de su carrera, la confianza de Cuban combinada con sus habilidades de baile literalmente dieron sus frutos. Mientras estudiaba en la Universidad de Indiana, ganaba 25 dólares por hora enseñando lecciones de baile disco a hermandades de mujeres.

"Fue el mejor trabajo de todos los tiempos", dijo Cuban al comentarista deportivo Jim Rome en un podcast en 2019 . "25 dólares la hora, ¿estás bromeando? Aceptaría ese trabajo ahora".