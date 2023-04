Las 4 reglas de Mark Cuban para cualquiera que esté empezando a trabajar

El hombre de negocios y dueño de los Dallas Mavericks de la NBA, Mark Cuban, posee un patrimonio neto de 4.600 millones de dólares, según la revista Forbes. Cuando el mismo analizó sus propias reglas para crear riqueza en un encuentro con la revista GQ, explicaba que realmente se trata de la capacidad para "controlar tu propio destino".

El inversor dice que sus 4 reglas son válidas para todo el mundo: "Si quieres ser una persona con gran riqueza, puedes lograrlo, pero hay un par de cosas que debes ser capaz de conseguir antes que nada".

1. Saber en qué destacas

Es imprescindible para Cuban comenzar con un profundo estudio de uno mismo, lo que puede implicar entrenar al cerebro en otras áreas relacionadas y de interés. Por ejemplo, un estudio publicado por la Asociación para la Ciencia Psicológica indica que la diferencia entre un ganador del Premio Nobel y otro de galardones nacionales suele ser la experiencia multidisciplinar.

Indica también que los atletas de competición que realizaron varios deportes de niños suelen alcanzar "una mayor sostenibilidad y excelencia a largo plazo". Aunque estos no sobresalían en su deporte favorito desde el comienzo, sí terminaron mostrando un camino más decidido hacia su maestría.

2. La persuasión para poder vender

Volviendo a Cuban, sus trabajos comenzaron cuando tenía tan solo 12 años de edad, concretamente vendiendo bolsas de basura a sus vecinos para poder comprarse zapatillas. El hombre de negocios habló en repetidas ocasiones de sus consejos para tener éxito en las ventas. Para él, se trata de mostrar a la gente en unos pocos segundos cómo se le puede ayudar.

"Vender no trata de convencer, sino de ayudar. Cuando entiendes lo que la gente quiere y necesita, entonces te pones en disposición de ayudarles. Así haces que sucedan cosas buenas, cierras tratos y finalmente creas una compañía", comentaba Cuban a la Escuela de Hard Knocks.

En 2017, el 15% de los directores ejecutivos de las 100 mayores fortunas del Fortune 500 comenzaron con el sector de las ventas, según una encuesta realizada por la firma de consultoría Heidrick & Struggles.

3. Ser curioso y querer aprender

Una investigación, llevada a cabo por investigadores en finanzas y educación de la Universidad de Waterloo, reflejaba que una mentalidad siempre dispuesta al aprendizaje se relaciona con el éxito tanto objetivo (por ejemplo, con la cantidad de ascensos y subidas de salario) como subjetivo (como lo es la felicidad que uno experimenta realizando su trabajo).

"Mientras la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, los empleadores necesitan que sus trabajadores se comprometan a aprender y a desarrollarse, para mantenerse al tanto de los últimos avances. No se trata de reemplazar la fuerza de trabajo, sino más bien del fortalecimiento de la misma".

4. Convertirse en el número 1

Mark Cuban frece una última recomendación para los emprendedores que están comenzando: "Cuando entras a una sala, tienes que dominar lo tuyo más que cualquier otro en la habitación. Es ahí cuando debes crear una empresa, y entonces empezarás a controlar tu propio destino". Sin embargo, el conocimiento por sí solo no garantiza el éxito, pues Cuban pasó por una situación complicada antes de comenzar con su propio negocio, ya que fue despedido de tres empleos consecutivos.

"No importan las veces que falles, solo necesitas acertar una para estar bien establecido", añade Cuban. "Yo trabajaría como camarero por la noche y en ventas durante el día. Para ser multimillonario, tienes que tener suerte... ¿Pero podría yo volver a serlo desde cero? No me cabe ninguna duda", asegura, con convicción, Mark Cuban.