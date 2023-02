Qué piensa Mark Cuban del uso que tendrán las IA como ChatGPT para Internet

El multimillonario empresario y dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, muestra abiertamente su recelo con respecto a los bots de conversación, y el novedoso ChatGPT no es una excepción. Con respecto a la evolución y expansión de este tipo de Inteligencias Artificiales (IA), el hombre de negocios ha comentado que "solo va a ir a peor".

El mismo hace la comparativa con redes sociales como Twitter o Facebook. Dice que si ya en estas existe una tendencia a informar erróneamente, a pesar de ciertas 'barreras de contención' humanas, en el caso de ChatGPT y sus competidoras será la máquina la que tenga las riendas de principio a fin. "Una vez estas cosas empiecen a hacerse cargo de su propia vida, nos será difícil conocer el cómo y el porqué de todas sus decisiones, así como de quién controla a las máquinas", argumenta.

El potencial de ChatGPT

Millones de personas ya han puesto a prueba a este robot de conversación. Desde su lanzamiento en noviembre, se le ha pedido que redacte poemas, ofrezca consejos o comente recetas, pero sus contestaciones no son más 'ingeniosas' que las del ser humano promedio. De hecho, en redes como la mencionada Twitter, se ha creado la tendencia de publicar los errores que ChatGPT acomete. Por ejemplo, en ciertos casos no contesta a adivinanzas básicas o no resuelve problemas matemáticos. Incluso se ha llegado a inventar supuestas figuras históricas y eventos.

En otros escenarios también se contradice, ofreciendo respuestas muy distintas cuando se le pregunta lo mismo repetidamente. Y no es la única IA a la que muchos buscan abochornar. En el caso de la sociedad controlante de Google, Alphabet, sus acciones se desplomaron más de un 9% la semana pasada, cuando su IA llamada Bard respondió erróneamente a una cuestión del Telescopio James Webb Space, ya en uno de los primeros comerciales para dicha plataforma.

Así, Cuban afirma que esta tecnología está todavía en una 'etapa infantil', y ello es un problema sobre todo para quienes no siempre comprueben todo aquello que ven en internet. "Nuestra generación, la X y los más mayores no lo pillamos. Pero los Z y más jóvenes no solo son nativos digitales, sino que saben cómo bloquear las cosas. Están más afinados con este tipo de problemas", explicaba.

La reacción de Microsoft

Desde el gigante tecnológico Microsoft reconocen, a pesar de sus declaradas intenciones de incorporar ChatGPT a una futura versión de su motor de búsqueda Bing, que la tecnología que utiliza no es ni mucho menos perfecta. "A veces Bing malinterpreta la información que encuentra y ello ofrece respuestas que, pareciendo convincentes, realmente son incompletas, imprecisas o inapropiadas", admiten desde la compañía en su página de preguntas frecuentes (FAQ).

Si bien varios otros multimillonarios tecnológicos como Steve Wozniak también piensas que estos fallos implican un problema a corto plazo, también están aquellos que han mostrado su entusiasmo con respecto a las posibilidades más a largo plazo de esta tecnología. Es el caso del cofundador de Microsoft Bill Gates. Para el mismo, plataformas de IA como esta representan una revolución tecnológica floreciente, que transformará la educación y la sanidad.

"Actualmente requieren de mucha computación y no siempre son exactas... pero incluso en una mala semana como esta se ven anuncios de Microsoft y Google, que muestran la competencia para liderar este espacio. El progreso para mejorar incluso más estas cosas, que sucederá en los próximos dos años, tendrá unas implicaciones profundas", aseguraba Gates.