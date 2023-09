El PSOE no descarta una investidura de Sánchez en octubre: "Que no hagan planes"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, no ha descartado que su partido pueda llegar a tener los apoyos necesarios para que Pedro Sánchez salga investido presidente del Gobierno en la semana del 17 de octubre. Investidura del Gobierno de España, en directo.

En una entrevista concedida al programa Las Mañanas de RNE, el socialista ha respondido que es mejor que los periodistas "no hagan planes" en esa semana a la pregunta de la periodista sobre si en esa semana habría movimiento. "Va a haber actividad parlamentaria a partir de que la investidura de Feijóo tenga el resultado que va a tener", ha sentenciado López.

La idea del PSOE es no perder demasiado tiempo y activar todos los mecanismos en cuanto sea posible, esto es, si Feijóo no es investido presidente. López ha explicado que, de hecho, "hemos iniciado conversaciones para investir lo antes posible a Sánchez, no queremos perder este mes".

Hay que tener en cuenta que el PSOE tiene en sus manos, junto a Sumar, el control de la Mesa del Congreso. Fue la presidenta del Congreso, Francina Armengol, socialista, la que seleccionó la fecha del pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo (será el 26 y 27 de septiembre) y también será la elegida de hacer lo propio con el PSOE, siempre que el Rey decida mandar a Sánchez intentar la investidura, en el caso de Feijóo no consiga los apoyos necesarios.

La condición para que Sánchez pueda ser presidente

Porque, eso sí, para que Pedro Sánchez pueda presentarse a la investidura en el Congreso, Núñez Feijóo debe fracasar en sus dos intentos. Patxi López ha criticado al popular, insistiendo en que "no hay por donde coger" su estrategia y señalando que responde a las luchas internas del PP ("Ayer fue suave lo de 'bisoño' que le dijo Ayuso").

López también ha criticado la postura popular de abrirse a negociar con Junts (necesitan sus diputados para investir a Feijóo presidente), pero oponerse al apoyo de los catalanes al PSOE como, por ejemplo, en la elección de Armengol como presidenta del Congreso.

"Cuando el PSOE habla con Junts, con el PNV o con ERC vendemos el país y cuando lo hace el PP, es un ejercicio de responsabilidad. No hay por donde coger la estrategia de Feijóo", ha resumido Feijóo, que se ha referido a la investidura del popular como una investidura "fallida".

Respecto a las negociaciones que el PSOE ya mantiene con otros partidos políticos se alza por encima de todo la dificultad de conseguir un pacto con Junts, cuyos votos también necesitará Pedro Sánchez. En este punto, Patxi López ha puesto como el límite la "Constitución y entendimiento".