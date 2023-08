Puigdemont anunciará el 5 de septiembre las exigencias de Junts para dar su apoyo a Feijóo o Sánchez

Carles Puigdemont ha informado de que el próximo martes 5 de septiembre anunciará las exigencias de Junts para dar un hipotético apoyo en la investidura de cualquiera de los candidatos que se presenten en el Congreso de los Diputados, es decir, Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez. Investidura del Gobierno de España, en directo.

En un apunte a través de su perfil de la red social X (antes Twitter), el expresidente de Cataluña ha informado de que el martes 5, a las 11 horas, anunciará "el marco que Junts propondrá a todo el mundo que se interese por abrir negociaciones con nosotros". Será en una jornada interparlamentaria que se celebrará en Bruselas, lugar donde actualmente reside el político.

Puigdemont ha reconocido que, como es lógico", Junts ha mantenido conversaciones con diversas fuerzas políticas al igual que ha sucedido en el transcurso de la legislatura ya finalizada, pero que por el momento "no hay ninguna negociación en marcha con nadie, ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido político".

En su mensaje, Puigdemont se ha esmerado en diferenciar el sentido de las conversaciones que Junts mantiene con los actores políticos que decidieron que la formación no tuviese "opciones de participar en ninguna negociación", matizando que "el diálogo es previo a toda negociación; puede servir para fijar el marco en que ésta puede discurrir, o puede servir para comprobar que no existe margen de negociación".

