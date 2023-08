Estas son las ventajas que tendrán ERC y Junts por tener grupo propio en el Congreso

Conseguir grupo parlamentario propio en el Congreso permitirá a Junts y a ERC percibir subvenciones, disponer de más tiempo de intervención en los debates, formular semanalmente preguntas al Gobierno y mayor capacidad para defender iniciativas legislativas y de control en las sesiones plenarias, entre otras ventajas.

Los dos partidos independentistas catalanes no cumplen los requisitos que establece el reglamento del Congreso para formar grupo parlamentario propio, pues no superan los 15 diputados, no llegan al 5% de voto en toda España y ni siquiera alcanzan el 15% en las circunscripciones donde se han presentado.

Pero desde el primer momento hicieron ver al PSOE que, antes de hablar de la investidura de Pedro Sánchez, era imprescindible que se les asegurase tener grupo parlamentario propio. Por ello apoyaron a los socialistas para hacerse con la mayoría en la Mesa del Congreso, ya que el órgano de gobierno de la Cámara es quien tiene la última palabra, informa Europa Press.

Y para ayudar a los independentistas, el PSOE cederá cuatro diputados del PSC a Junts y Sumar aportará dos de En Comú a ERC con el fin de que tanto los de Carles Puigdemont como los republicanos alcancen ese mínimo del 15% de voto en el conjunto de Catalunya y puedan formar sus respectivos grupos parlamentarios.

Dinero e influencia

Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada su representación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y voz propia en la Junta de Portavoces y capacidad para intervenir en todos los debates en igualdad de condiciones; mientras que dentro del Grupo Mixto hay que repartirse tiempos de intervención y asientos en las comisiones.

En las sesiones de control, tener grupo propio posibilita entrar en los cupos de preguntas e interpelaciones para poder debatir semanalmente con al Gobierno, así como ventajas a la hora de incluir sus proposiciones no de ley en los plenos; en cambio, en el Grupo Mixto todo ese 'pedazo de tarta' debe distribuirse a partes iguales.

En el plano económico, tener grupo permite acceder a dos tipos de subvención: la que otorga el Congreso a cada grupo -364.160,64 euros al año (30.346,72 al mes) la pasada legislatura- y la que da el Estado por el envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña (mailing).

Y las ventajas se prolongan para las siguientes elecciones, porque los que ahora consigan grupo propio tendrán opción a presencia en los futuros debates electorales y planes de cobertura informativa de los medios públicos.

También en el Senado

El PSOE también ha facilitado que PNV y Junts puedan conformar un grupo parlamentario propio en el Senado con la cesión de varios de sus senadores a estas formaciones para que lleguen al número mínimo requerido, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. En cualquier caso, es la Mesa del Senado, donde tiene mayoría el PP, el órgano que debe dar el visto bueno a este movimiento.

El Reglamento del Senado exige sumar un mínimo de diez componentes para conformar un grupo parlamentario, número que se puede reducir durante el transcurso de la legislatura pero nunca pueden ser menos de seis.

Algo parecido ocurre con Junts, aunque la formación de Carles Puigdemont cuenta en el Senado con tan solo tres senadores. Sin embargo, fuentes parlamentarias han informado que se coaligarán con el senador de Coalición Canaria, utilizando la misma fórmula que la anterior legislatura.

En cualquier caso, la suma de Junts y Coalición Canaria tan solo totaliza cuatro senadores, por lo que el PSOE les prestará al menos seis miembros para facilitar el grupo parlamentario de ambas formaciones, que en la anterior legislatura se denominó "Grupo Nacionalista".

Asimismo, el PSOE, dentro de la intención de ceder senadores para tener "cuántas más voces" en la Cámara Alta, también ha decidido permitir que se reedite el Grupo Izquierda Confederal en el Senado, donde se encuentran tres partidos integrantes de Sumar y Asociación Socialista Gomera (ASG).

ERC se presentó a las elecciones a la Cámara Alta en alianza con Bildu, y repetirán grupo conjunto, aunque en estos comicios ha crecido la representación de Bildu y podría acaparar más protagonismo dentro del grupo.