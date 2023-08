Qué se sabe del accidente aéreo ruso en el que murió Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de paramilitares Wagner

Hace pocos días contábamos que el jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, volvía aparecer en un vídeo desde el fallido motín del 24 de junio contra el Kremlin. Ayer volvió a hacer noticia al figurar en la lista de un accidente aéreo ruso "sin supervivientes", según han informado las autoridades rusas.

El mercenario más poderoso de Rusia, Yevgeny Prigozhin, estaba a bordo de un avión que se estrelló ayer miércoles por la noche al norte de Moscú sin supervivientes. El suceso ocurrió, dos meses después de que liderara un motín fallido contra el ejército de Rusia, y a pocos días de aparecer en un vídeo aparentemente desde África.

Al respecto, no ha habido comentarios oficiales del Kremlin ni del Ministerio de Defensa sobre el destino de Prigozhin. Sin embargo, un canal de Telegram vinculado a Wagner, Gray Zone, lo declaró muerto y lo aclamó como un héroe y un patriota que, según dijo, había muerto a manos de personas no identificadas a las que llamó "traidores a Rusia", según cuenta Reuters.

En este contexto, un periodista de la agencia Reuters que llegó esta mañana al lugar del accidente, vio a hombres estirando bolsas negras para cadáveres. Parte de la cola del avión y otros fragmentos yacían en el suelo cerca de una zona boscosa donde los investigadores forenses habían levantado una tienda de campaña. Los dolientes dejaron flores y encendieron velas cerca de las oficinas de Wagner en San Petersburgo el jueves temprano, agrega la agencia.

En medio de un sinfín de especulaciones y una ausencia de hechos verificables, algunos de sus partidarios han señalado como culpable al Estado ruso, otros a Ucrania, que debía celebrar su Día de la Independencia el jueves.

Víctimas opositoras a Putin

La muerte del líder de Wagner libraría a Putin de alguien que había planteado el desafío más serio de oponerse a la autoridad del líder ruso desde que llegó al poder en 1999. Otros que se han opuesto al presidente Vladimir Putin o a sus intereses también han muerto en circunstancias poco claras o han estado al borde de la muerte, señala Reuters. Entre ellos líderes políticos y periodistas que se han manifestado abiertamente. El Kremlin siempre ha negado cualquier participación del Estado en tales incidentes.

La muerte de Prigozhin también dejaría sin líder al Grupo Wagner, que provocó la ira de Putin en junio al organizar un motín armado fallido contra los altos mandos del ejército, y plantearía dudas sobre sus futuras operaciones en África y su lucha contra el ISIS y el Estado Islámico.

Un avión sin antecedentes de accidentes

El avión ejecutivo brasileño Embraer (EMBR3.SA) modelo Legacy 600 que se estrelló solo ha registrado un accidente en más de 20 años de servicio, según el sitio web International Aviation HQ, y no se debió a una falla mecánica. La empresa aeronáutica, además, dijo que cumplió con las sanciones internacionales impuestas a Rusia y no había proporcionado mantenimiento al avión desde 2019. El avión no mostró signos de problema hasta que cayó precipitadamente en sus últimos 30 segundos, según datos de seguimiento de vuelos.

El número 2 de Wagner también figura en la lista

Rosaviatsia, la agencia de aviación rusa, publicó los nombres de las 10 personas a bordo del avión derribado, incluido Prigozhin y el de Dmitry Utkin, su mano derecha que ayudó a fundar el grupo de mercenarios y llevaba el distintivo de llamada "Wagner".