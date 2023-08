Así es el estricto matrimonio de una inglesa casada con un millonario de Dubái

Soudi Al Nadak es una joven británica de 26 años con más de un millón de seguidores en la red social TikTok. No es especialmente graciosa ni tiene ningún talento especial aparente. Entonces, ¿a qué debe su éxito? Probablemente se deba a una combinación entre la polémica y la envidia que suscita su forma de vida.

El contenido de sus vídeos, que amasan miles y miles de visitas, se puede resumir en un estilo de vida de derroche y lujo: mansiones, ropa de las mejores marcas, coches de alta gama, viajes a destinos exóticos, joyas de incalculable valor y todo un sinfín de excentricidades. Sin embargo, la joven no trabaja ni dispone de una fortuna familiar. Todo el dinero del que dispone y gasta procede única y exclusivamente de su marido, Jamal Al Nadak, un multimillonario hombre de negocios de 32 años de Dubái.

Si bien las posibles envidias se derivan de todo el lujo que rodea a la pareja, la polémica la suscita las reglas que, según ha descrito ella misma, debe seguir a rajatabla para estar casada con su marido y, en consecuencia, poder seguir viviendo con toda clase de riquezas.

Entre algunas de ellas, Soudi no puede tener amigos varones, debe compartir todas sus contraseñas con su cónyuge y, mientras no esté con él, su ubicación debe ser rastreable en todo momento vía GPS.

"Siempre mantenemos nuestras ubicaciones cuando estamos separados para saber dónde estamos, no tenemos amigos del sexo opuesto, siempre me visto con modestia y siempre me aseguro de que todo esté perfecto, como mi cabello, uñas y maquillaje", ha explicado la joven en uno de sus vídeos.

Lejos de sentirse controlada, oprimida u objetivada, la creadora de contenido y ama de casa (según se define así misma) está orgullosa del camino que ha escogido y se defiende de toda crítica. "No me importa lo que digan los demás, literalmente nací para ser una ama de casa rica en Dubái", sentenció recientemente en otro de sus vídeos. "A Jamal le encanta lo exigente que soy y cuando gasto su dinero en mí misma porque soy la esposa trofeo de sus sueños", añadió.