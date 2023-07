TikTok, la herramienta imprescindible para que un libro se convierta en superventas

TikTok va ganando cada día más terreno. La red social se ha convertido en una de las principales vías de consumo de contenido online y, con ello, en el epicentro de las tendencias. La magnitud de esta es tal que hasta el sector del libro se ha visto obligado a adaptar parte de su negocio a la demanda de los usuarios de esta plataforma.

A este fenómeno se le conoce como BookTok y pese a que sus inicios fueron en Youtube, ahora es cuando ha alcanzado su punto más álgido. Alrededor de esta temática, que se suele agrupar con el hashtag #BookTok, los usuarios de la red social -lectores, escritores y editoriales- publican sus recomendaciones, últimas compras o reseñas. Algunos de estos perfiles alcanzan millones de visitas y, por tanto, mucha influencia en los lectores, convirtiéndose en booktokers.

A medida que las cifras han ido creciendo, la empresa detrás de TikTok, ByteDance, se ha hecho consciente del potencial que tiene sobre sus manos. De hecho, el pasado mes de abril presentó una nueva compañía, 8th Note Press, dedicada a los productos y servicios para la publicación de libros.

En los últimos meses, muchos autores independientes han comenzado a recibir correos electrónicos de ByteDance. En ellos se les ofrecía una compensación económica y una campaña de marketing a cambio de los derechos de sus libros. Sin embargo, según cuentan algunos de ellos a The New York Times, la cantidad que les ofrecieron por sus libros no era muy generosa.

Este movimiento por parte de la compañía asiática ya ha despertado muchos temores, ya que podría utilizar su influencia para promocionar solo los libros de su editorial en TikTok. De esta forma, dejaría en una gran desventaja a las editoriales tradicionales y los autores independientes.

La audiencia a la que tiene acceso la red social, que cuenta con más de 1.000 millones de usuarios, es muy tentadora para los escritores. De hecho, gracias a ella libros como La canción de Aquiles de o Volver a empezar de Collen Hoover se han convertido en superventas.

Los datos

En 2022, las ventas en Estados Unidos de 100 autores con presencia en TikTok llegó a los 760 millones de dólares, un 60% más que el año anterior, según datos recogidos por el periódico neoyorquino. "Decir que es enormemente importante es quedarse corto en este momento", dijo Bess Braswell, directora editorial de Harlequin, la mayor editorial de ficción romántica del mundo.

En España, de momento, vemos a grandes librerías como La Casa del Libro o Fnac con cuentas en la red social en la que generan contenido casi a diario con recomendaciones. En EEUU ya se han visto establecimientos con secciones específicas tituladas #BookTok. Para los perfiles que recomiendan libros en lengua castellana existe el hashtag #BookTokEspañol que acumula 3.300 millones de visualizaciones.