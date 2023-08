Una gaditana desata la polémica tras comparar las playas españolas: "Esto no es Valencia ni Cataluña"

"Gente que estáis veraneando en Cádiz y que no sois de Cádiz, por favor: ya sabemos que esto no es Valencia ni es Cataluña", ha comenzado a decir en un vídeo corto para TikTok una usuaria conocida e la red social como Albamolledax, una joven gaditana que ha desatado la polémica tras aconsejar a los turistas que visitan las playas de la Costa de la Luz.

En concreto, la joven se refiere al hecho de guardar los sitios en las playas: "Aquí (en Cádiz) no hace falta que tú te levantes a las ocho de la mañana a clavar una sombrilla a la playa porque sube y baja bastante la marea", explica en el vídeo, donde añade que, de hacerlo, "a lo mejor cuando vengas a las doce de la mañana tienes que ir a buscar la sombrilla a Canarias", comenta en tono sarcástico.

"Si tú llegas a la playa a las tres de la tarde o a las doce de la mañana y ya hay gente, no te sientes al lado, no te pegues, porque la gente va tranquila a la playa y aquí eso no se lleva", sigue argumentando. "Lo que para ti es un sitio en Valencia y en Barcelona, aquí no lo es".

La opinión de los usuarios

Muchos de los usuarios que han comentado la publicación de TikTok de la joven gaditana están de acuerdo con sus argumentos: "He dejado de ir a la playa los fines de semana porque no soporto esto y no tienen miramiento", comenta uno de ellos.

Por otro lado, hay quienes lo aplican a otras playas: "Igualito en Huelva... te entiendo" o "Creo que la frase que mas he dicho este verano es: 'Mira que hay playa'", son otros de los comentarios.

Sin embargo, ante estas declaraciones, muchos usuarios se han mostrado en contra: "Tú has ido poco a las playas de Cataluña" o "Vivo en Barcelona ciudad, a 15 minutos de la playa. Muchas veces voy a las playas de la ciudad y no he visto eso que tú dices. De carreras para sitio nada", son algunos de los comentarios en contra del vídeo.