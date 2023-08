Un estadounidense queda impresionado al ver trabajar a los basureros de España: "Imagínate esto en Nueva York"

Los choques culturales entre diferentes países y continentes son muy comentados en las redes sociales, sobre todo, cuando un extranjero queda sorprendido ante una situación que para los lugareños es algo completamente normal. Es lo que ha sucedido con un estadounidense, que ha quedado impresionado con el trabajo de los basureros de nuestro país.

En este caso concreto, Jeff Novich, un estadounidense que vive en Nueva York, estaba pasando sus vacaciones en nuestro país, en Ibiza, cuando quedó sorprendido al ver un camión de basura recoger los contenedores de la calle para vaciarlos.

Tanto es así que el propio americano grabó un vídeo y lo compartió en la red social, acumulando miles de reacciones, incluidos algunos comentarios de otros estadounidenses que, igualmente, quedaban sorprendidos con la forma de trabajar de los basureros.

"Imagina un mundo en el que los basureros de la ciudad de Nueva York no tengan que agarrarse a los camiones y saltar cada 20 pies (unos seis metros) para coger manualmente las bolsas de basura con fugas, a través de los coches estacionados, y arrojar 15 de ellas en la parte trasera de su camión", ha escrito en su publicación.

De este modo, su sorpresa viene al ver la forma en la que los basureros de España recogen la basura de manera automática, gracias a los camiones, mientras que en Nueva york y en otras grandes ciudades del continente americano tienen que recoger las bolsas a mano para introducirlas en los camiones.

Imagine a world where NYC garbage workers don't have to hang on to the side of trucks & jump off every 20 feet to manually grab leaking bags of trash, through 2 parked SUVs, and throw 15 of them into the back of their truck. (Ibiza, Friday 11:10am) pic.twitter.com/wEAupywr3o