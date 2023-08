La Guardia Civil recuerda las normas de uso de las motos de agua: en estos lugares no se puede navegar

Durante la época estival, son muchas las personas que comienzan sus vacaciones y aumenta la realización de deportes en el agua, como puede ser el uso de las conocidas motos de agua. Este tipo de navegable está sujeto a una normativa que hay que cumplir, sobre todo, si se ha un uso particular de las motos de agua.

Así lo ha recordado la Guardia Civil a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde ha indicado que, "si se hace un uso particular o la moto es arrendada por días para uso particular, no se podrá navegar en la proximidad de los circuitos de alquiler".

Esta norma de navegación con las motos náuticas se suma a otras adicionales, que se han impuesto por "el incremento constante del parque de motos acuáticas y de sus niveles de potencia". Así, es fundamental seguir las normas específicas que recoge el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, "para reducir el riesgo que su utilización comporta, tanto para quienes las manejan como para los bañistas, en razón de la proximidad a la costa en donde dicha actividad se practica".

Lo primero que hay que saber es que las motos de agua pueden usarse de manera particular o mediante el arrendamiento a una empresa autorizada. Así, las siguientes normas se aplican a ambas modalidades.

Normas para usar legalmente las motos de agua

Todas las motos de agua deben estar matriculadas y suscritas a un seguro de responsabilidad civil. Además, deberá tener siempre a bordo la Licencia de Navegación, que se consigue a través de la Capitanía Marítima, así como la documentación acreditativa de la existencia y vigencia del seguro.

Por otro lado, es necesario tener una edad mínima para su utilización de 18 años (o 16 con consentimiento escrito de padre/madre o tutor/a, que deberá estar en disposición de exhibir en todo momento).

Igualmente, la persona que haga uso de una moto de agua deberá llevar puesto un chaleco salvavidas homologado, tanto si pilota la moto como si va de pasajero. Solamente podrán navegar en una moto náutica el número de personas indicado por el fabricante.

Normas de navegación con motos de agua

En cuanto a las normas de navegación, en primer lugar, se debe evitar la zona de buques fondeados y no se puede hacer adelantamientos en excursiones colectivas ni navegar dentro de los recintos portuarios, salvo puertos deportivos. Además, solamente se permite la utilización de las motos durante las horas de luz diurna, es decir, entre una hora antes y una hora después de la puesta y la salida del sol, respectivamente, siempre en condiciones de buen tiempo y visibilidad.

Las motos náuticas de uso particular o arrendamiento por días podrán ser utilizadas para el remolque de esquiadores náuticos o artefactos flotantes de uso deportivo o recreativo, pero en ningún caso estará permitido el arrastre o remolque de otros artefactos u objetos flotantes distintos a los mencionados.