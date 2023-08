La surrealista crítica al camarero de un bar: "¿Ser limpio ahora significa ser flojo?"

La hostelería es un sector muy sensible a las reseñas que se vierten en los foros, dado que el 'boca a boca' funciona muchísimo para recomendar bares o restaurantes. Es por eso que los profesionales del sector se toman las críticas tan en serio, y también una de las explicaciones de la viralidad de ciertas críticas por parte de los clientes.

La cuenta de la red social Twitter @soycamarero es conocida por difundir muchas de esas críticas a los propietarios de los locales...pero también diversas situaciones con las que tienen que bregar los camareros, sujetos igualmente al escrutinio de los clientes y especialmente expuestos en determinados casos.

Es lo que ha sucedido en una de las últimas publicaciones de la cuenta, que hace referencia a las críticas de un cliente a un camarero. "¿Ser limpio ahora significa ser flojo?", reza dicha publicación...haciendo alusión a las desaforadas imprecaciones de un usuario insatisfecho por la forma de trabajar de un camarero.

¿Ser limpio ahora significa ser flojo? pic.twitter.com/TRoi193vYB — Soy Camarero (@soycamarero) August 6, 2023

"Penoso, pero aún más patético el camarero que te atiende, porque apoyé la pierna en la silla que tenía vacía en la mesa", comienza la reseña, en la que el cliente defiende su comportamiento a pesar de su cuestionable actitud y educación.

"Lo que pasa es que si se le ensucia no quiere limpiarlas", acusa el cliente al camarero, al que tacha de "modernito flojo".

Pero no solo eso: en su reseña el cliente reprochó al camarero algo tan aparentemente normal como ofrecerle un posavasos: "Lo mejor vino al final cuando me estoy acabando el cubata y nos trae a mi pareja y a mí posavasos para el cubata, por lo que se ve deben ser tan flojos en este pub que no quieren limpiar ni las mesas ni las sillas".

Las extrañas críticas han conllevado la comprensión de los internautas hacia el camarero, objeto de esos reproches: "Cuando dice flojo sabemos todos perfectamente a que se refiere, verdad?", "El camarero será modernito, pero ese tío se ha salido de una cueva", "La gente que no sabe ponerse en el lugar de los demás... que se vayan a vivir ellos solos al monte...", "Por qué no lo limpia él? Hay muchos que no consideran a los trabajadores de hostelería"...