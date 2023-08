La sorprendente carta de un vecino que indigna a las redes sociales: "A los fogosos vecinos gays del loft de la primera planta"

Son muchos los carteles que se cuelgan en los portales de los vecindarios para informar o explicar algún tema comunitario al resto de los habitantes del bloque. Sin embargo, tal y como es habitual en la cuenta de Twitter Líos de Vecinos, algunos de estos carteles llaman la atención de los usuarios de las redes sociales por tocar algún tema polémico.

Es lo que ha pasado recientemente con uno de los carteles publicados por la mencionada cuenta, que va dirigido a "los fogosos vecinos gays del loft de la primera planta", como se puede leer en el título del cartel.

A pesar de que el remitente de la carta indica que va de "buen rollo" y que es "pro-LGTB", los usuarios de las redes sociales no han tardado en dar su opinión negativa a la queja de este vecino, que se identifica como José, del chalet del número 9: "Ni me escondo ni soy homófobo".

Con buen rollo… pic.twitter.com/odbwyRWm71 — Líos de Vecinos ???? (@LiosdeVecinos) July 29, 2023

"El problema viene que desde el pasado martes 25 de julio escuchamos de madrugada vuestros sonidos de actividad sexual de manera muy fuerte, aun estando nosotros en el otro lado", argumenta el vecino José en su cartel. "Se puede disfrutar del amor sin hacer tanto ruido. Si no, procurad, al menos, conteneros".

El debate en las redes sociales

No ha servido de nada que en el propio cartel este vecino haya indicado: "Los gays me encantáis, pues me parecéis las personas más fuertes e inspiradoras que he conocido nunca", ya que las redes sociales han interpretado, precisamente, todo lo contrario.

"Resumo el comunicado con cuatro palabras: Odio a los gais", ha escrito uno de los usuarios de Twitter, al que han seguido otros comentarios del mismo estilo: "No entiendo la aclaración del género, ¿acaso las parejas heteras son todas silenciosas? Vamos, que es un homófobo, aburrido y pacato de libro".

Otra persona se ha preguntado en la misma publicación: "¿Qué diferencia hay entre gays y no gays a la hora de hacer ruido? No entiendo la necesidad de la información...", a lo que un usuario le ha respondido: "La necesidad de esa información es que no denuncien a del escrito por homófobo, machista o vete tú a saber... Que se lo digas a una pareja hetero no tiene ninguna maldad, que se lo digas a una pareja de cualquier otro género, eres un facha y de primera".

Algunos de los comentarios defendían a José y a su cartel: "Cuando te tienes que excusar veinte veces para que no te tilden de homófobo solo por pedir un poco de civismo y respeto a tus horas de descanso...", ha dicho un usuario,