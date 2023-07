El sorprendente cartel de un vecino a los ladrones: "Ya han entrado tres veces y no se han llevado nada porque no hay nada que robar"

Es muy frecuente que en las zonas comunes de las comunidades de vecinos se pongan carteles informativos, algunos de los cuales son redactados por los propios habitantes de los pisos, a modo de queja por alguna cuestión. En este caso, se trata del propietario de un local, que ha querido dejar un mensaje a los ladrones que tratan de entrar de forma ilegal.

En concreto, el cartel que ha pegado en la puerta de su propio local hace referencia a los típicos testigos que son utilizados por los ladrones para marcar las puertas y saber si alguien ha entrado o salido de la propiedad o, por el contrario, se encuentra vacía, momento que aprovechan para robar.

Estos testigos suelen ser bolitas de papel, tiras de pegamento o pequeñas piezas de madera o plástico poco visibles que se colocan en la cerradura o entre el marco y la puerta, de tal modo que, si alguien entra o sale, se caen.

La Policía ya ha sido alertada

"A los que marcan con palitos, bolas de papel, etc. en la cerradura para entrar a robar: ya han entrado tres veces y no se han llevado nada porque no hay nada que robar", ha escrito el propietario en el cartel, donde continúa explicando: "Esto es una oficina en la que no hay dinero ni joyas ni nada de valor".

"Y a los que buscan casas para okupar, no hay agua ni vino ni comida ni gas... tan solo papeles", ha matizado. De hecho, concluye con un contundente mensaje: "La Policía Local ya tiene constancia".