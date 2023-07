Una socióloga explica 3 maneras de equilibrar el trabajo con la familia

Marianne Cooper, socióloga de la Universidad de Stanford, afirma que compaginar un trabajo a tiempo completo y la crianza de hijos es un gran desafío, pudiendo para algunos padres suponer un agotamiento laboral. Y añade que esta realidad ha empeorado desde el inicio de la pandemia, especialmente para quienes tienen niños pequeños.

"Mi sensación es que la gente sigue pasándolo mal, porque no hay suficientes huecos para el cuidado de niños. Sigue sin ser algo asequible, y se han estado dando niveles significativos de problemas en los niños y en sus padres. Y puedo ver cómo se va sumando hasta que los padres lleguen al punto en el que digan: 'No se si puedo seguir trabajando'", explicaba Cooper a CNBC Make It.

Pararse a pensar

Interrumpir la trayectoria laboral es una decisión muy importante y complicada, especialmente para aquellos padres y madres que se vean ante el dilema de escoger entre una familia más unida y feliz, o uno mayores ingresos y trabajo estable. Pero para la socióloga, muchos no tienen otra opción debido a la falta de alternativas de cuidados, o al agotamiento que supone dedicar grandes cantidades de energía en el trabajo y en el hogar.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la compañía para el cuidado de niños Vivvi, los padres cuyos hijos tienen entre 2 y 5 años de edad están hoy más cerca de optar por esta decisión de priorizar a sus familias, en detrimento de sus empleos.

Por suerte, Cooper comenta que hay más opciones de las que uno se piensa. Para "mejorar una realidad muy difícil" y ayudar a quienes quieran criar a sus hijos sin sacrificar el éxito profesional, la socióloga ofrece tres formas de alcanzar ese equilibrio.

Ser buen padre y buen trabajador

Cooper pide a los padres que empiecen asumiendo que no deben luchar por se unos padres "perfectos", pues se trata de "ser un buen progenitor y tener cierto equilibrio entre dedicar todo tu tiempo al trabajo o a la familia", explica.

Además, dice que es totalmente normal que un padre o madre sienta que no le dedica a sus hijos todo el tiempo que debería. "Esta sensación de que nunca eres tan exitoso ni lo haces tan bien como deberías en cada ámbito es muy dura, y hace que las personas se sientan muy mal", explica. Ningún padre puede estar todo el día con sus hijos, ni trabajar incesantemente sin descansar la cabeza.

Es por esto que la experta recomienda no aferrarse nunca a estándares imposibles, y dice que que dividir el tiempo entre ambos ámbitos no es algo por lo que alguien deba sentirse mal. Y es que esta es una de las pocas cosas que se pueden controlar, dentro de una situación tan compleja como la presente.

La importancia de un jefe empático

La socióloga dice que la flexibilidad laboral es crucial para poder mantener un equilibrio sano. Pone como ejemplo a aquellos jefes que permiten a sus trabajadores con hijos cambiar de horario cuando necesiten priorizar asuntos familiares. Esto implica que confíen en el buen rendimiento de sus empleados y en su cumplimiento con los plazos. Pero es obvio que otras empresas son más rígidas con el cuándo y el dónde trabajar.

"Ese tipo de cultura laboral es muy dura para padres y madres", comenta Cooper, añadiendo que lo mejor que se puede hacer es optar por una compañía en la que "la cultura de oficina se centre más en lograr ciertas metas y resultados, y no es dónde y cuándo se cumplen los mismos". Por esto la misma pide plantear al jefe la posibilidad de una mayor flexibilidad. Pero recuerda que encontrar la situación idónea puede pasar por cambiar de trabajo, apostando por aquel que permita trabajar desde el hogar o que tenga unos plazos más amigables.

Y aunque no todos los empleos se pueden compatibilizar con el teletrabajo, lo cierto es que la pandemia ha normalizado tanto este formato como el híbrido. Esto no quita que trabajar desde casa y estando con los hijos no cause inconvenientes ni distracciones, pero un estudio de Catalyst mostró en 2021 que las madres trabajadores tendrán un 32% menos de posibilidades de renunciar a su empleo si se les permite teletrabajar.

Hablar con la familia

Cooper advierte sobre las decisiones impulsivas, cuando alguien se siente 'quemado'. Aconseja solucionarlo juntándose con la familia para hablar del tema, y compartir distintas perspectivas y soluciones. Alejarse del trabajo nunca debe ser la primera opción, sobre todo por el riesgo de que desemboque en problemas financieros a medio o a largo plazo. Y la misma dice que este problema puede afectar más a las mujeres, que suelen ser más proclives a afrontar el grueso de los cuidados familiares, y por tanto podrían verse más presionadas que los hombres para dejar su trabajo.

"Puede ser muy complicado reinsertarse en la vida laboral, una vez abandonada. A menudo, las mujeres están atrapadas en trabajos a media jornada o con bajas remuneraciones. Por tanto, existe una serie de penalizaciones reales que la gente experimenta", argumenta Cooper.

Finalmente, para los progenitores que sientan que sus esfuerzos se hacen insostenibles, y que crean que no les quedan opciones, la socióloga pide probar con un trabajo a media jornada, siempre antes que dejar de trabajar. También puede servir el hecho de situar en el calendario una fecha para volver a trabajar. "Es comprensible que la gente, especialmente en los últimos años, haya llegado hasta ese punto. Deberíamos estar pensando sobre trabajos con la idea de que la gente necesitará tomarse un tiempo, sea por sus hijos o por su propia salud", asegura Cooper.