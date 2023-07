Las funciones de presidente, vocales y suplentes en la mesa electoral para las elecciones

Tras haber finalizado el sorteo para escoger presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales, y a menos de una semana para que se celebren las Elecciones Generales en España, miles de personas en todo el país están atentas para ejercer sus responsabilidades el próximo domingo 23 de julio.

Quienes recibiesen la notificación de la Junta Electoral Central (JEC), tras finalizar el sorteo el pasado 28 de junio, han obtenido también un manual de instrucciones como guía para llevar a cabo sus funciones correctamente.

Composición de las mesas electorales

Cada mesa estará formada por un presidente, dos vocales y dos suplentes para cada puesto. Con respecto al primero, este debe cumplir el requisito de tener el título de Bachillerato o de Formación Profesional de segundo grado. Y de manera subsidiaria, bastará con el título de Graduado escolar o equivalente.

Los participantes estarán llamados al colegio electoral que les corresponda, el domingo 23 de julio a las 08:00 horas. Su participación no concluirá como pronto hasta las 20:00 horas, cuando la votación ya se haya cerrado. Para quienes se desentiendan de su deber cívico, o que por cualquier motivo no puedan acudir y no ofrezcan una excusa válida a la JEC, existen sanciones tales como una pena de prisión de 3 meses a 12 meses, o una multa de 6 meses a 24 meses. Además, los miembros de las mesas obtendrán al día siguiente un pago de 70 euros cada uno, por el correcto desarrollo de las funciones que les fuesen encomendadas.

Cabe añadir que funcionarios y trabajadores por cuenta ajena, para los que el domingo sea laborable, tendrán derecho a un permiso retribuido de jornada completa. Los trabajadores pueden también reclamar una reducción de 5 horas para el lunes laborable, y los empleados con turno de noche no solo pueden computar la noche del 23-J como jornada laboral, sino que también podrán obtener la reducción de jornada para la noche posterior.

Funciones de los miembros de las mesas

Una vez sea domingo y se formen las mesas, los suplentes que no deban sustituir a nadie pueden abandonar el colegio electoral, y pedir un justificante de asistencia. La votación comienza a las 09:00 horas, y antes es necesario que la mesa reciba a los interventores que deban presentar sus nombramientos. Finalmente, cuando el presidente de la mesa declare que "empieza la votación", entonces los ciudadanos podrán comenzar a depositar sus papeletas.

Pero los miembros de las mesas no deben olvidarse de revisar todo el material electoral: urnas, sobres de votación, papeletas, documentación específica y las cabinas. Con respecto a las urnas, cada mesa electoral dispondrá de una para los sobres de votos al Congreso de los Diputados (color blanco), y otra para los sobres de votos al Senado (color sepia).

Además, pase lo que pase en cada mesa deben figurar al menos 2 de sus miembros, los cuales deben poseer una lista del censo correspondiente y otra del callejero. Además, quienes se hayan apuntado al voto por correo tendrán una marca "C" delante de su nombre en las listas, para que los encargados de las mesas se cercioren de que estos no acuden a votar presencialmente, evitando así fraudes con los votos.

Fin de la votación

La presidencia de cada mesa electoral anunciará en voz alta el fin de la votación, cuando sean las 20:00. Aunque cabe añadir que, en los casos en los que un colegio electoral tuviese que interrumpir la votación durante un tiempo, podrá prorrogarse en su justa medida una vez den las 20:00. Y si a dicha hora todavía hay gente pendiente de depositar su voto, se le permitirá hacerlo, pero el colegio electoral no permitirá el acceso de más personas.

Una vez se de por finalizada la votación, también se contabilizarán los votos por correo. Depués, llegará el momento de que voten tanto los miembros de una mesa electoral como los interventores. Cuando todo esto se termine, se dará finalmente paso al escrutinio de votos, donde el presidente irá sacando cada voto, para abrirlo y cantarlo en voz alta, y finalmente mostrárselo a los demás responsables del colegio electoral (vocales, interventores y apoderados).

Cuando llegue el momento, el presidente de la mesa anunciará el resultado de la votación, y cada miembro de la misma firmará el alta electoral. Entonces, para terminar, la presidencia entregará en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz, correspondiente a la circunscripción propia, la totalidad de los sobres en su poder.